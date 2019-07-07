Энергетика
Гройсман не увидел причин для повышения цен на газИзвестия вчера в 23:26
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны. По его словам, до начала отопительного сезона должен быть сформирован запас в 20 млрд куб. м газа, чего хватит для его прохождения.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Происшествия
14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено вчера в 13:31
Здоровье
Меньше соли, больше фруктов: раскрыт секрет молодости
В любом возрасте следует следить за питанием и уделять физическим упражнениям не менее 150 минут в неделю.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Лолита чуть не попала под обстрел в Донбассе
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Грузинский телеканал Rustavi 2 возобновил вещание
Решение о временном прекращении вещания принял гендиректор Rustavi 2 Ника Гварамия, заявив об угрозах со стороны митинговавших людей, которые в ночь на понедельник собрались у здания телеканала, выражая протест по поводу нецензурных высказываний телеведущего Георгия Габунии в адрес руководства России.
Обновлено в 00:52
Авто
Новый недорогой кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Обновлено вчера в 12:48
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Политика
В КНР оценили заявление Киева об освоении Арктики
Напомним, что посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк недавно сообщил о том, что Украина может заняться изучением Арктики.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией
Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
«Рустави-2» извинился за брань в адрес Путина
Генеральный директор телекомпании "Рустави 2" извинился за инцидент с бранью журналиста Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:33
Политика
Зеленский прогулялся по Одессе с браслетом из ночного клуба
Обновлено вчера в 17:42
Космос
Китай завершил строительство марсохода, сообщают СМИ
Китайские ученые завершили создание марсохода для выполнения первой исследовательской миссии КНР на Марсе, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Глобал Таймс».
Обновлено в 00:41
Политика
Иран приступил к обогащению урана выше допустимого по СВПД максимума
Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи сообщил, что в Иране приступили к обогащению урана выше уровня в 3,67 процента, то есть выше установленного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) максимума.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Врио главы Забайкалья за день назначил трех министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжения о назначении руководителей трех региональных министерств - Минэкономразвития, Минздрава и министерства ЖКХ.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Арестован капитан перевернувшегося в Черном море катера
Обновлено вчера в 09:27
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено вчера в 20:14
Общество
Град размером с теннисный мячик выпал во Франции
Во французском регионе Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке страны выпали градины размером с теннисный мячик, пользователи соцсетей делятся снимками гигантских кусков льда.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Эксперты объяснили падение рождаемости в России
Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Малахов расстроился из-за расставания Лолиты с мужем
Обновлено в 00:28
Недвижимость
В России перестало дорожать жилье
В России на протяжении двух последних месяцев вторичная недвижимость практически не дорожает в цене.
Обновлено вчера в 21:10
Кино
Ученые раскрыли секрет успеха киновселенной Marvel
Ученые из австралийского Аделаидского университета, воспользовавшись математической моделью, установили истинные причины популярности киновселенной Marvel.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено 06 июля в 10:20
Происшествия
Иномарка насмерть сбила пешехода, перебегавшего МКАД
"В районе 23-го км МКАД автомобиль Volkswagen совершил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 00:06
Экономика
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено вчера в 17:03