Энергетика

Гройсман не увидел причин для повышения цен на газИзвестия вчера в 23:26

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны. По его словам, до начала отопительного сезона должен быть сформирован запас в 20 млрд куб. м газа, чего хватит для его прохождения.
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