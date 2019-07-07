Энергетика
Гройсман не увидел причин для повышения цен на газИзвестия вчера в 23:26
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны. По его словам, до начала отопительного сезона должен быть сформирован запас в 20 млрд куб. м газа, чего хватит для его прохождения.
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Общество
Россияне отметят День семьи, любви и верности
Обновлено вчера в 21:01
Политика
У здания «Рустави 2» в Тбилиси начался стихийный митинг
Стихийный митинг начался в Тбилиси в ночь на воскресенье у здания телекомпании "Рустави 2" - собравшиеся возмущены воскресным эфиром, в котором ведущий позволил себе нецензурные выражения в адрес президента России и его покойных родителей.
Обновлено вчера в 17:17
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
Обновлено вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Тодоренко с мужем полюбовалась закатом в Сорренто
Супруги полюбовались закатом, запечатлев этот момент на фото.
Обновлено вчера в 12:25
Экономика
Развитие системы быстрых платежей поддержат ретейлеры
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) планируют оказывать технологическую и организационную поддержку развитию системы быстрых платежей (СБП) Банка России.
Обновлено в 03:04
Политика
Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией
На украинском телеканале NewsOne заявили, что считают выход на открытый диалог с Россией журналистским долгом.
Обновлено в 03:26
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие
Узбекистан планирует закупить у России истребители Су-30СМ
Речь идёт об истребителях Су-30СМ, средствах наземного обеспечения полётов, запасных частях, инструментах и принадлежностях.
Обновлено в 02:13
Футбол
Воронежский «Факел» проиграл «Торпедо» на старте нового сезона
Со счетом 0:1 «Факел» 7 июля уступил в домашнем матче первого тура футбольного турнира ФНЛ столичному «Торпедо», дебютировавшему в турнире после долгого перерыва.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»
Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Технологии
Ростех назвал города для пилотной работы «Криптобиокабины» для оформления загранпаспортов
Госкорпорация «Ростех» сообщила о начале введения в строй «Криптобиокабины» (КБК) для оформления загранпаспортов.
Обновлено в 03:02
Политика
Скабеева назвала «мерзостью» брань грузинского ведущего в адрес Путина
Напомним, что вечером 7 июля ведущий телеканала Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с брани в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 02:59
Футбол
«Ливерпуль» подписал самого молодого футболиста в истории АПЛ
Обновлено в 03:37
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Технологии
В Польше нашли древнюю могилу славянской женщины-воина с топором
В Польше исследователями обнаружено древнее захоронение славянки с боевым топором, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:11
Экономика
У Bitcoin начались проблемы. Криптовалюта может подешеветь на 80%
По словам аналитика, параболическая тенденция продолжает ослабевать, а это значит, что стоимость первой криптовалюты может резко опуститься на 80% после 7-месячного роста.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Сотрудники телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе
Съемочная группа российского телевизионного канала «Звезда» попала под обстрел в населенном пункте Коминтерново Донецкой области.
Обновлено вчера в 09:45
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Театры
Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр оперы и балета
Дирижер Пермского академического театра оперы и балета Валентин Урюпин объявил о своем уходе из труппы.
Обновлено вчера в 03:38
Авто
Как разводят покупателей: автомобиль-двойник
Существует два вида машин-двойников.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Масштабные учения десантников и авиации начались на юге России
Авиационные подразделения из Тверской, Псковской и Оренбургской областей перебазированы для учений на полигоны в Краснодарский край, две тысячи десантников из Новороссийска отправились в Костромскую и Ульяновскую области, сообщило сегодня Минобороны России.
Обновлено в 03:24
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51