Политика
Гройсман назвал условие запуска рынка электроэнергии на УкраинеRT на русском 14:28
На июль 2019 года на Украине запланирован запуск новой модели оптового рынка электроэнергии. Он предполагает переход к полномасштабному конкурентному рынку.
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Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Культура
Фестиваль «Традиции Святой Руси» проходит в «Вятском посаде»
Мероприятие проходит в Духовно-православном центре «Вятский Посад».
Обновлено в 03:54
Гаджеты
Belkin представила внешний аккумулятор для Apple Watch
Обновлено в 06:43
Политика
В РПЦ не считают необходимостью обязательную службу в армии
Священнослужитель пояснил, что сам проходил службу в армии. Однако не считает это обязательным для всех. Его слова передает "Россия 24".
Обновлено в 11:40
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено вчера в 11:47
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено в 04:08
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Политика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в блокировке экономических зон на Черном море
Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко на брифинге заявил, что корабли Российской Федерации на постоянной основе блокируют значительные акватории на Черном и Азовском морях под видом учений.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли в субботу вечером при столкновении легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, еще четверо доставлены в больницу.
Обновлено в 13:58
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом
Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о втором нападении собаки на ребенка
Следователи проверят информацию о нападении собаки на 10-летнего мальчика в Екатеринбурге в субботу, сообщается на сайте СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 14:17
Путешествия
Названы самые дешевые авиамаршруты на лето
При перелетах внутри России самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля).
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Наука
Ученые обследовали чернобыльский Рыжий лес
Дроны совершили более 50 вылетов за 10 дней двухнедельной экспедиции. Изучены были все опасные территории, среди которых Рыжий лес.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
Компании-банкроты хотят обязать платить долги по зарплате первыми
Компании, у которых заблокированы счета за неуплату налогов или оплату ЖКХ, обяжут оплатить долги по зарплатам сотрудникам в первую очередь.
Обновлено в 06:02
Происшествия
На Камчатке медведь обокрал охотников
Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.
Обновлено в 04:45
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» в матче чемпионата Франции
"Монако" потерпел поражение от "Нима" в матче 36-го тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 16:01
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года
Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.
Обновлено в 09:45
Футбол
«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром
«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке
Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Пакистане боевики напали на гостиницу
Обновлено в 09:55
Политика
Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией
Ранее в Москве состоялась встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавовым и министром иностранных дел Японии Таро Коно.
Обновлено в 06:54