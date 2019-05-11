Политика

Гройсман назвал условие запуска рынка электроэнергии на УкраинеRT на русском 14:28

На июль 2019 года на Украине запланирован запуск новой модели оптового рынка электроэнергии. Он предполагает переход к полномасштабному конкурентному рынку.
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Гройсман озвучил условие запуска свободного рынка электроэнергии

Красная весна17:29

Гройсман назвал условие запуска рынка электроэнергии на Украине

RT на русском14:28

Гройсман назвал главное условие запуска рынка электроэнергии на Украине

ТК Звезда15:20

На Украине назвали условие запуска рынка электроэнергии

Известия15:08

Гройсман: Запуск рынка электроэнергии на Украине возможен, если не приведёт к увеличению её цены для потребителя

Новостной фронт14:32

Гройсман назвал условие запуска рынка электроэнергии на Украине

News.ru15:35
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Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Обновлено в 07:52
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Общество

Далай-лама рассказал, существует ли он на самом деле

Обновлено в 12:19
Политика

Трамп поручил ввести пошлины на китайские товары на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:14
Космос

Астрономы обнаружили чужеродную звезду, застрявшую в Млечном Пути

Ученые обнаружили, что именно эта звезда, известная как J1124+4535, имеет химический состав, который отличается от состава других звезд всех других звезд нашей галактики.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне

Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Армия и оружие

США испытали противоракету SM-3

Обновлено в 17:55
Хоккей

Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира

Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53
Здоровье

Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры

Значимость сестринского дела в системе здравоохранения признается во всем мире, грамотная медсестра - это половина успеха в выздоровлении пациента.
Обновлено в 17:12
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено вчера в 15:19
Хоккей

Тренер: сборная Чехии может обыграть россиян на ЧМ, если выполнит установку

Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига заявил, что в том случае, если игроки его команды выполнят установку на матч, они получат шанс добыть победу над россиянами на чемпионате мира.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес

Звезда «Зачарованных» объявила «сексуальную забастовку»

Американская актриса Алисса Милано, наиболее известная по роли Фиби в "Зачарованных", в ответ на ужесточение закона об абортах в Джорджии призвала объявить "сексуальную забастовку".
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию

Бывшая участница телепроекта «ДОМ-2» Виктория Романец активно ведет микроблог.
Обновлено в 18:00
Футбол

«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром

«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 16:57
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Происшествия

Предчувствие ветра петербургские деревья передают стоящим машинам

Позже в группе появилось ещё одно сообщение из того же района. На улице Кибальчича цветущая черёмуха накрыла стоящую во дворе легковушку.
Обновлено в 16:23
Общество

В столице Южного Судана вводят запрет на ночные клубы и дискотеки

Обновлено в 15:03
Наука

На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком

Обновлено вчера в 00:08
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на игру с «Нимом»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин выйдет в стартовом составе команды на матч с "Нимом", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:45
Интернет

Google могут наказать за давление на конкурентов Android

Компанию Google заподозрили в использовании доминирующего положения на рынке для ущемления конкурентов Android.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Здоровье

Четверть россиян страдают от ожирения

Обновлено в 15:36
Наука

Покемонов распознает отдельная область мозга

Функцинальная МРТ выявила, что у «фанатской» группы в зрительной коре головного мозга есть отдельная область, отвечающая за узнавание покемонов.
Обновлено в 06:20
Кино

Умер французский режиссёр Жан-Клод Бриссо

Французский режиссёр Жан-Клод Бриссо умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 17:51
Политика

Названы приоритеты первых 100 дней Зеленского

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, что план работы лидера на первые 100 дней готов на 95%.
Обновлено в 10:52
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие

Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР

Обновлено в 18:07
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Владимир Борисович Гройсман
Премьер-министр Украины
украинский государственный и политический деятель. Премьер-министр Украины с 14 апреля 2016 года. Является самым молодым в истории Украины премьер-министром страны.
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