Политика
Гройсман назвал условие запуска рынка электроэнергии на УкраинеRT на русском 14:28
На июль 2019 года на Украине запланирован запуск новой модели оптового рынка электроэнергии. Он предполагает переход к полномасштабному конкурентному рынку.
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Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Общество
Далай-лама рассказал, существует ли он на самом деле
Обновлено в 12:19
Политика
Трамп поручил ввести пошлины на китайские товары на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:14
Космос
Астрономы обнаружили чужеродную звезду, застрявшую в Млечном Пути
Ученые обнаружили, что именно эта звезда, известная как J1124+4535, имеет химический состав, который отличается от состава других звезд всех других звезд нашей галактики.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне
Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
США испытали противоракету SM-3
Обновлено в 17:55
Хоккей
Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира
Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53
Здоровье
Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры
Значимость сестринского дела в системе здравоохранения признается во всем мире, грамотная медсестра - это половина успеха в выздоровлении пациента.
Обновлено в 17:12
Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
Обновлено вчера в 15:19
Хоккей
Тренер: сборная Чехии может обыграть россиян на ЧМ, если выполнит установку
Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига заявил, что в том случае, если игроки его команды выполнят установку на матч, они получат шанс добыть победу над россиянами на чемпионате мира.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
Звезда «Зачарованных» объявила «сексуальную забастовку»
Американская актриса Алисса Милано, наиболее известная по роли Фиби в "Зачарованных", в ответ на ужесточение закона об абортах в Джорджии призвала объявить "сексуальную забастовку".
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию
Бывшая участница телепроекта «ДОМ-2» Виктория Романец активно ведет микроблог.
Обновлено в 18:00
Футбол
«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром
«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 16:57
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Происшествия
Предчувствие ветра петербургские деревья передают стоящим машинам
Позже в группе появилось ещё одно сообщение из того же района. На улице Кибальчича цветущая черёмуха накрыла стоящую во дворе легковушку.
Обновлено в 16:23
Наука
На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком
Обновлено вчера в 00:08
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на игру с «Нимом»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин выйдет в стартовом составе команды на матч с "Нимом", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:45
Интернет
Google могут наказать за давление на конкурентов Android
Компанию Google заподозрили в использовании доминирующего положения на рынке для ущемления конкурентов Android.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Четверть россиян страдают от ожирения
Обновлено в 15:36
Наука
Покемонов распознает отдельная область мозга
Функцинальная МРТ выявила, что у «фанатской» группы в зрительной коре головного мозга есть отдельная область, отвечающая за узнавание покемонов.
Обновлено в 06:20
Кино
Умер французский режиссёр Жан-Клод Бриссо
Французский режиссёр Жан-Клод Бриссо умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 17:51
Политика
Названы приоритеты первых 100 дней Зеленского
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, что план работы лидера на первые 100 дней готов на 95%.
Обновлено в 10:52
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48