Гройсман назвал условие запуска рынка электроэнергии на УкраинеRT на русском 14:28

На июль 2019 года на Украине запланирован запуск новой модели оптового рынка электроэнергии. Он предполагает переход к полномасштабному конкурентному рынку.

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Происшествия В Москве нашли мертвым помощника прокурора Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».

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Технологии Telegram X удален с App Store Мессенджер Telegram X перестал быть доступен для загрузки в магазине App Store. Убрали его и из поиска.

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