Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с РоссиейRT на русском 12:56
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией. С таким заявлением выступил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в эфире канала «Наш». Он объяснил это наличием транзитных обязательств перед Европейским союзом.
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Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Происшествия
В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии
В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.
Обновлено в 19:58
Армия и оружие
Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400
О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:48
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Обновлено в 18:46
Политика
Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51»
Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной
В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Общество
Историю сестер Хачатурян превратят в спектакль
Обновлено в 15:48
Здоровье
Почему повышается внутричерепное давление
Повышение внутричерепного давления бывает также при токсикозе у беременных.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась, что боится летать на самолетах
Яна Рудковская призналась, что всегда считала, что у нее нет ни комплексов, ни фобий, однако после рождения младшего сына Саши, который появился на свет в 2013 году, поняла, что стала бояться летать на самолетах.
Обновлено в 11:35
Общество
Где вы были раньше: на Алтае «отразили» нападки Москвы по рубкам леса на 200 млн
Минприроды проведет проверку по незаконным рубкам алтайских лесов Ведомство опровергает незаконные рубки на 200 млн рублей в алтайских лесах 1916 9 Доцент кафедры лесного хозяйства АГАУ, кандидат биологических наук Алексей Малиновских также считает, что именно эти рубки именно здесь были обоснованными.
Обновлено в 19:01
Наука
Робот-скалолаз нашёл в Долине Смерти окаменелость из палеозоя
При движении по скале, робот сразу проводил анализ пород, среди которых он и обнаружил окаменелый строматолит, возрастом около 500 млн лет.
Обновлено в 10:21
Политика
Зеленский провел совещание на границе с Крымом
Обновлено в 14:19
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
Обновлено в 14:35
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл четвертую квалификацию в сезоне «Формулы-1»
Квалификация Гран-при Великобритании — десятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой финского пилота Mercedes Валттери Боттаса.
Обновлено в 10:47
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 14:04
Баскетбол
Теодосич стал игроком «Виртуса»
Разыгрывающий защитник Милош Теодосич стал игроком "Виртуса". 32-летний серб подписал трехлетний контракт.
Обновлено в 19:24
Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено вчера в 02:19
Общество
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено в 16:15
Единоборства
Камару Усман: «Мне все равно, кого мне дадут: Масвидаля, Ковингтона или Вудли»
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман порассуждал о возможном потенциальном сопернике в титульном поединке.
Обновлено в 17:59
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Политика
Гуайдо сообщил о похищении двух членов своей команды в Каракасе
«Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Паризи, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока был в штате Трухильо»,— сообщил господин Гуайдо в своем Twitter.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Кино
Сергей Безруков показал, как спел песню «Березы» в ванной
Обновлено в 07:00