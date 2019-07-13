Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с РоссиейRT на русском 12:56
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией. С таким заявлением выступил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в эфире канала «Наш». Он объяснил это наличием транзитных обязательств перед Европейским союзом.
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Происшествия
Следователи уточнили обстоятельства гибели людей на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве при пересечении реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя, сообщил региональный главк Следственного комитета России.
Обновлено в 03:32
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Происшествия
В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии
Подачу электроэнергии потребителям в центре Нью-Йорка начали возобновлять, энергокомпания Con Edison рассчитывает в течение двух часов обеспечить электричеством всех жителей, сообщается в Twitter компании.
Обновлено в 22:36
Происшествия
Полицейский застрелил 17-летнюю девушку в США
Сотрудник полиции застрелил 17-летнюю девушку, которая угрожала ненастоящим пистолетом.
Обновлено в 23:04
Экономика
На какого работает тамбовская земля?
Земля – ключевой природный ресурс Тамбовской области, земельный фонд региона составляет более 3,4 млн. га, в его структуре преобладают сельскохозяйственные угодья - 78,9%, на долю плодородных чернозёмов приходится 87%.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
Обновлено в 22:29
Космос
В Сочи школьники создали прототип платформы для экспериментов на МКС
Старшеклассники из пяти регионов России создали аппаратно-программную модульную платформу «Космолаб» — прототип устройства для Международной космической станции, которое поможет размещать оборудование для научных экспериментов и управлять им с Земли через интернет.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина
Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено вчера в 15:40
Кино
Иностранные СМИ высмеяли сериал «Последние цари»
Обновлено в 10:43
Политика
В США более 600 тысяч человек готовятся штурмовать «Зону 51»
Пользователи фейсбука готовятся штурмовать так называемую "Зону 51" - базу ВВС США на юге штата Невада, где по представлениям многих обывателей, содержатся инопланетяне и исследуются технологии других цивилизаций.
Обновлено в 12:54
Политика
Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 21:58
Политика
На Украине назвали условие ареста Порошенко и его окружения
Массовые аресты окружения Петра Порошенко и задержание самого экс-президента Украины станет возможным только после смены генпрокурора страны Юрия Луценко.
Обновлено в 22:54
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой
Первенец звезды «Папиных дочек» появился на свет 27 октября 2015 года, в день рождения своего отца, актера Артура Смольянинова.
Обновлено в 10:34
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 23:01
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено в 21:09
Спорт
Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено в 21:14
Футбол
«Чикаго Файр» проиграл «Цинциннати», Гайтан дважды не реализовал пенальти
"Чикаго Файр" на своем поле проиграл "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата MLS (1:2). Игра прерывалась на несколько минут из-за сильного ливня.
Обновлено в 23:13
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 14:04
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в России
Обновлено в 10:45
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Шахтерский город на Урале увековечит память президента США
С 1925 по 1930 гг. будущий президент США жил в Дегтярске со своими родителями, которые были сотрудниками компании «Лена Голдфилдс».
Обновлено в 03:39
Политика
Скотленд-Ярд пообещал не наказывать за статьи на основе утечек
Полиция Лондона пояснила, что не планирует препятствовать выходу статей, основанных на утечках информации.
Обновлено в 13:50