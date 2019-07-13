Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с РоссиейRT на русском 12:56

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией. С таким заявлением выступил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в эфире канала «Наш». Он объяснил это наличием транзитных обязательств перед Европейским союзом.
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Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

Газета.Ru15:06

Гройсман объяснил сохранение железнодорожного сообщения Украины с Россией

РБК13:54

Гройсман признал невозможной отмену ж/д сообщения с Россией

Московский Комсомолец12:46

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

RT на русском12:56

Гройсман объяснил, почему железнодорожное сообщение с Россией придется сохранить

Вести.Ru12:51

Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

РИА Новости13:00

Премьер Украины признал невозможность разрыва ж/д сообщения с Россией

ТАСС12:35
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«Спартак» не порадовал тренера Кононова

Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 15:18
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В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Шоу-бизнес

Стас Костюшкин: «Могу уйти из дома»

Обновлено в 12:00
Космос

Япония запустит в открытом космосе бумажный самолетик

Обновлено в 14:53
Происшествия

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Политика

Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400

Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:07
Политика

Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400

Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, который должен быть принят в отношении Турции за то, что она получила в рамках контракта с Россией комплектующие для зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 17:10
Музыка

Названы гонорары грузинских артистов в России

По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.
Обновлено в 10:09
Политика

Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего Востока

Обновлено в 15:28
Гаджеты

Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS

Компания отмечает, что уже отправила свежий BIOS производителям материнских плат и ожидает, что обновление доберётся до пользователей в ближайшие дни: возможно, уже в начале следующей недели.
Обновлено в 05:57
Музыка

Валерий Леонтьев дал последний концерт

Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе

Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Общество

Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана

Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана.
Обновлено в 14:29
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия

В Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина»

В Киеве неизвестные обстреляли здание телеканала «112 Украина» из гранатомета, пишет в субботу, 13 июля, «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Автоспорт

Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании

Финский гонщик команды «Формулы-1» Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:30
Спорт

Загитова определилась с музыкой для короткой программы

Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира

13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Футбол

Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата

Обновлено в 13:20
Авто

Начались продажи аналога Lexus NX от Great Wall

Компания Great Wall объявила старт продаж роскошной модификации кроссовера WEY VV6, который позиционируется, как прямой конкурент японского Lexus NX.
Обновлено в 02:08
Футбол

Владимир Федотов: «Сегодня была настоящая битва»

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против "Ростова" (1:2). – Не сказал бы, что первый тайм неудачный.
Обновлено в 16:45
Авто

УАЗ вспомнил о неизвестной версии УАЗ «Буханки»

Выход нашелся в середине 80-х годов: им стал кузов от финской компании Ajokki («Айокки»), который устанавливали на полноприводное шасси «Головастика» УАЗ-452Д.
Обновлено в 10:03
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Обновлено в 13:52
Армия и оружие

В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено в 16:41
Теннис

Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов

Обновлено в 16:07
Происшествия

Банный комплекс горит под Петербургом на площади 200 кв. м

Обновлено в 16:55
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
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