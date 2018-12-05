Политика

Гройсман допустил досрочную отмену военного положения на Украине
Известия
12:28

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил возможности досрочно снять действие военного положения в нескольких областях страны. Об этом он заявил 5 декабря на встрече с журналистами в Киеве.
Известия12:28
Владимир Гройсман
Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никаких оснований для продления военного положения не будет. Также если ситуация нормализуется, возможно рассматривать досрочное его прекращение.
— Владимир Гройсман, премьер-министр УкраиныRT на русском 10:53

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