Политика
Гройсман допустил досрочную отмену военного положения на Украине
Гройсман допустил досрочную отмену военного положения на УкраинеИзвестия12:28
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил возможности досрочно снять действие военного положения в нескольких областях страны. Об этом он заявил 5 декабря на встрече с журналистами в Киеве.
Известия12:28
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Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никаких оснований для продления военного положения не будет. Также если ситуация нормализуется, возможно рассматривать досрочное его прекращение.
— Владимир Гройсман, премьер-министр УкраиныRT на русском 10:53
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