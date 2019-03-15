Политика
Гройсман: Украина не получила средств от победы «Нафтогаза»Газета.Ru 15:03
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинская сторона не получила средств от победы "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, речь идет об иске "Нафтогаза" против "Газпрома", который выиграла украинская сторона.
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Если речь идет о том, чтобы премия была выплачена дополнительно за Стокгольм, то я хочу посмотреть на средства по Стокгольму на счетах государственного казначейства. Таких денег пока не поступало. Если их не поступало, то и предмета премии нет.
— Владимир Гройсман, премьер-министр УкраиныLenta.ru 12:30
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