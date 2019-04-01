Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации РязаниREGNUM 08:00

Женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба, ее родные винят в смерти чиновников. По данным «Комсомольской правды», женщина длительное время занималась перевозками пассажиров, она работала на городском маршруте № 49.
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Рязанские перевозчики привезли тело умершей коллеги к зданию администрации города. Фото и видео

28 марта скончалась Ирина Фокина Утром в субботу, 30 марта, к зданию администрации города Рязань прибыл траурный кортеж с телом недавно скончавшейся Ирины Фокиной, которая долгое время занималась пассажирскими перевозками по нескольким маршрутам города.
Областная Рязанская Газета30 марта в 09:40

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Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

РИА Новости08:32

Родственники скончавшейся перевозчицы попросили мэрию передать им маршруты

YA62.ru12:05

Администрация Рязани прокомментировала новость о гробе у своих дверей

МедиаРязань30 марта в 12:25

Гроб у здания мэрии и концерт Feduk. Обзор новостей за выходные, 30-31 марта

Рязанский городской сайт02:44

К зданию администрации Рязани привезли тело умершей женщины

7 новостейвчера в 03:28

Гроб перед дверями: умершую рязанскую бизнес-леди родные привезли к горадминистрации

КП - Рязань30 марта в 15:23

Родственники скончавшейся перевозчицы обратились в администрацию Рязани. Видео

Областная Рязанская Газета10:17
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Армия и оружие

Два фрегата НАТО зашли в порт Одессы

Обновлено в 07:30
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Экономика

РЖД построит линию Кызыл—Курагино

Как поясняют в ОАО РЖД, монополия берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 11:49
Футбол

Массимилиано Аллегри: Роналду восстановится к матчу с «Аяксом»

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии игроков перед матчем 30-го тура серии А с Кальяри.
Обновлено в 07:13
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Спорт

Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

Обновлено в 10:03
Политика

Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Обновлено вчера в 15:47
Общество

Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
Обновлено в 10:15
Экономика

Подписан закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

Подписан закон о доплатах к пенсиям неработающих пенсионеров сверх прожиточного минимума. Доплата составит в среднем 1 тыс. руб.
Обновлено в 09:45
Здоровье

Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует

Гематоген, который продается сегодня, лишь эксплуатирует образ старого, - никакой пользы в нем нет, и употреблять его не следует.
Обновлено в 11:41
Финансы

Рынок акций обновил максимум индекса МосБиржи с 12 февраля

Рынок акций РФ в понедельник растет вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании торговой сделки США и Китая, индекс МосБиржи вышел из боковика вверх и превысил 2525 пунктов (максимум с 12 февраля), несмотря на угрозу новых санкций США к РФ; лидерами роста выступают бумаги "Газпрома".
Обновлено в 10:12
Экономика

Правительство одобрило проект о совершенствовании процедур госзакупок

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила проект о совершенствовании законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Проректор Рязанского государственного университета задержана

Ректор и проректор Рязанского государственного университета имени С.А.Есенина стали фигурантами уголовного дела о премиях для сотрудников.
Обновлено в 11:04
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Интернет

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Энергетика

«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз

Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.
Обновлено в 11:59
Общество

Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю

Обновлено в 11:52
Происшествия

В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек

Мужчина и женщина попали под колеса электрички в Подмосковье, от полученных травм они скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе

Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Минобороны: Тихоокеанский флот будет усилен шестью подводными лодками

На совещании в Адмиралтействе был заслушан доклад заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина о ходе строительства на «Адмиралтейских верфях» серии из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Что скрывала погибшая совладелица S7 Наталия Филева

Обновлено в 09:04
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Политика

Белоруссия прекращает реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в РФ

Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала в эту страну из других государств для дальнейшего реэкспорта в Россию, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 10:59
Политика

Штаб Зеленского отреагировал на слухи о союзе с Тимошенко

Обновлено в 12:01
Политика

Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов

По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.
Обновлено в 07:54
Футбол

Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты

Футболисты «Болтона» объявили бойкот тренировок.
Обновлено в 12:12
Музыка

На Киркорова пожаловались в ЕСПЧ

Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Авто

Производство минивэнов Ford C-Max и Grand C-Max прекратят в июне

Американский производитель в июне на немецком заводе в Саарлуи прекратит выпускать минивэны C-Max и Grand C-Max.
Обновлено вчера в 13:13
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