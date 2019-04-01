Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации РязаниREGNUM 08:00
Женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба, ее родные винят в смерти чиновников. По данным «Комсомольской правды», женщина длительное время занималась перевозками пассажиров, она работала на городском маршруте № 49.
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с чего всё началось
28 марта скончалась Ирина Фокина Утром в субботу, 30 марта, к зданию администрации города Рязань прибыл траурный кортеж с телом недавно скончавшейся Ирины Фокиной, которая долгое время занималась пассажирскими перевозками по нескольким маршрутам города.Областная Рязанская Газета30 марта в 09:40
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Гроб у здания мэрии и концерт Feduk. Обзор новостей за выходные, 30-31 марта
Рязанский городской сайт02:44
Гроб перед дверями: умершую рязанскую бизнес-леди родные привезли к горадминистрации
КП - Рязань30 марта в 15:23
Родственники скончавшейся перевозчицы обратились в администрацию Рязани. Видео
Областная Рязанская Газета10:17
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Армия и оружие
Два фрегата НАТО зашли в порт Одессы
Обновлено в 07:30
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Экономика
РЖД построит линию Кызыл—Курагино
Как поясняют в ОАО РЖД, монополия берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 11:49
Футбол
Массимилиано Аллегри: Роналду восстановится к матчу с «Аяксом»
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии игроков перед матчем 30-го тура серии А с Кальяри.
Обновлено в 07:13
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Спорт
Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой
Обновлено в 10:03
Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено вчера в 15:47
Общество
Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
Обновлено в 10:15
Экономика
Подписан закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума
Подписан закон о доплатах к пенсиям неработающих пенсионеров сверх прожиточного минимума. Доплата составит в среднем 1 тыс. руб.
Обновлено в 09:45
Здоровье
Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует
Гематоген, который продается сегодня, лишь эксплуатирует образ старого, - никакой пользы в нем нет, и употреблять его не следует.
Обновлено в 11:41
Финансы
Рынок акций обновил максимум индекса МосБиржи с 12 февраля
Рынок акций РФ в понедельник растет вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании торговой сделки США и Китая, индекс МосБиржи вышел из боковика вверх и превысил 2525 пунктов (максимум с 12 февраля), несмотря на угрозу новых санкций США к РФ; лидерами роста выступают бумаги "Газпрома".
Обновлено в 10:12
Экономика
Правительство одобрило проект о совершенствовании процедур госзакупок
Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила проект о совершенствовании законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Проректор Рязанского государственного университета задержана
Ректор и проректор Рязанского государственного университета имени С.А.Есенина стали фигурантами уголовного дела о премиях для сотрудников.
Обновлено в 11:04
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Энергетика
«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз
Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.
Обновлено в 11:59
Общество
Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек
Мужчина и женщина попали под колеса электрички в Подмосковье, от полученных травм они скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Минобороны: Тихоокеанский флот будет усилен шестью подводными лодками
На совещании в Адмиралтействе был заслушан доклад заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина о ходе строительства на «Адмиралтейских верфях» серии из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Что скрывала погибшая совладелица S7 Наталия Филева
Обновлено в 09:04
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Политика
Белоруссия прекращает реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в РФ
Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала в эту страну из других государств для дальнейшего реэкспорта в Россию, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 10:59
Политика
Штаб Зеленского отреагировал на слухи о союзе с Тимошенко
Обновлено в 12:01
Политика
Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов
По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.
Обновлено в 07:54
Футбол
Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты
Футболисты «Болтона» объявили бойкот тренировок.
Обновлено в 12:12
Музыка
На Киркорова пожаловались в ЕСПЧ
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Авто
Производство минивэнов Ford C-Max и Grand C-Max прекратят в июне
Американский производитель в июне на немецком заводе в Саарлуи прекратит выпускать минивэны C-Max и Grand C-Max.
Обновлено вчера в 13:13