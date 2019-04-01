Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в РязаниРИА Новости 08:32

Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
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Рязанские перевозчики привезли тело умершей коллеги к зданию администрации города. Фото и видео

28 марта скончалась Ирина Фокина Утром в субботу, 30 марта, к зданию администрации города Рязань прибыл траурный кортеж с телом недавно скончавшейся Ирины Фокиной, которая долгое время занималась пассажирскими перевозками по нескольким маршрутам города.
Областная Рязанская Газета30 марта в 09:40

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К зданию администрации Рязани привезли тело умершей женщины

7 новостейвчера в 03:28

Родственники скончавшейся перевозчицы обратились в администрацию Рязани. Видео

Областная Рязанская Газета10:17

Гроб у здания мэрии и концерт Feduk. Обзор новостей за выходные, 30-31 марта

Рязанский городской сайт02:44

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

РИА Новости08:32

Гроб перед дверями: умершую рязанскую бизнес-леди родные привезли к горадминистрации

КП - Рязань30 марта в 15:23

Администрация Рязани прокомментировала новость о гробе у своих дверей

МедиаРязань30 марта в 12:25

Мэрия обещала помочь родственникам умершей рязанки Ирины Фокиной

YA62.ru30 марта в 11:29
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
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Ученые раскрыли секреты климата на Марсе

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В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере

Священники сожгли перед костелом в польском Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, сообщает фонд "СМС с неба" (SMS z Nieba).
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МИД РФ не исключает предвыборных провокаций Киева в Донбассе

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин допускает, что в предвыборных целях украинская сторона может попытаться организовать очередные вооруженные провокации на юго-востоке страны.
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Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Политика

Зеленский удерживает лидерство после подсчета трети протоколов

Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Хабаровчанка подожгла почту, чтобы скрыть недостачу

Задержанная рассказала, что сожгла почту, желая скрыть недостачу денег и ценностей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
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Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

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Здоровье

Врач порекомендовала россиянам отказаться от гематогена

Врач-аллерголог Татьяна Бандурина порекомендовала россиянам отказаться от "излюбленного гематогена".
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1 апреля: приложение Файлы Google научилось очищать смартфон снаружи

Google представляет новую функцию очистки экрана, которая «смывает пятна и полирует ваш экран».
Обновлено в 02:31
Спорт

Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

Обновлено в 10:03
Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 22:24
Политика

Наташа Королева поздравила Зеленского с успехами на выборах

Певица Наташа Королева поздравила шоумена Владимира Зеленского, который лидирует по итогам первого тура голосования в президентских выборах на Украине.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Экономика

Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Политика

Международные наблюдатели оценили президентские выборы на Украине

Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы главы государства.
Обновлено в 10:43
Футбол

Футболист «Спартака» отказался от контракта с зарплатой €250 тыс. в год

По информации издания, футболиста не устроили условия нового соглашения, по которому его зарплата в клубе составила бы €250 тыс. в год.
Обновлено в 10:14
Экономика

Счётная палата выявила новую мошенническую схему при уплате НДС

В ФНС сообщили аудиторам, что служба постарается исправить существующую проблему Счетная палата также выявила, что налоговые органы Москвы часто не штрафуют должностных лиц компаний за предоставление деклараций по НДС с задержкой.
Обновлено в 07:50
Политика

Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму

Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.
Обновлено в 10:01
Финансы

Минфин предложил использовать ФНБ по «норвежской» модели

Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Политика

«Обещает расправу в случае своей победы». Почему Порошенко уверен в успехе

Французская газета Le Monde считает Порошенко "уходящим президентом", который "расплачивается за естественный моральный износ власти и повторяющиеся коррупционные скандалы".
Обновлено в 09:30
Происшествия

Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.
Обновлено в 10:08
Политика

Избирательный участок в Киеве украсили Украиной без Крыма

На карте желто-синяя страна обошлась без Крыма. На исчезновение полуострова обратили внимание пользователи Facebook.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек

Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
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Шоу-бизнес

Ольге Бузовой стало плохо после концерта

Прошлой ночью певица дала концерт в подмосковных Мытищах. После выступления звезда почувствовала себе плохо.
Обновлено в 05:00
Экономика

Российские миллиардеры разбогатели на 20,5 млрд долларов с начала года

Богатейшие россияне с начала года стали еще богаче в общей сложности на 20,5 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:10
Общество

Число безработных в России за неделю выросло на 0,7%

Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 20 по 27 марта выросла на 0,7% и составила 820 тысяч человек.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов

Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
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