Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в РязаниРИА Новости 08:32
Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
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с чего всё началось
28 марта скончалась Ирина Фокина Утром в субботу, 30 марта, к зданию администрации города Рязань прибыл траурный кортеж с телом недавно скончавшейся Ирины Фокиной, которая долгое время занималась пассажирскими перевозками по нескольким маршрутам города.Областная Рязанская Газета30 марта в 09:40
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Гроб перед дверями: умершую рязанскую бизнес-леди родные привезли к горадминистрации
КП - Рязань30 марта в 15:23
Родственники скончавшейся перевозчицы обратились в администрацию Рязани. Видео
Областная Рязанская Газета10:17
Гроб у здания мэрии и концерт Feduk. Обзор новостей за выходные, 30-31 марта
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Курс рубля во второй половине дня перешел к снижению, причем сильнее падает к евро, чем к доллару, европейская валюта в моменте впервые с 18 марта поднялась выше отметки в 74 рубля, следует из данных Московской биржи.
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Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
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