Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации РязаниREGNUM 08:00

28 марта скончалась Ирина Фокина Утром в субботу, 30 марта, к зданию администрации города Рязань прибыл траурный кортеж с телом недавно скончавшейся Ирины Фокиной, которая долгое время занималась пассажирскими перевозками по нескольким маршрутам города.

с чего всё началось

Женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба, ее родные винят в смерти чиновников. По данным «Комсомольской правды», женщина длительное время занималась перевозками пассажиров, она работала на городском маршруте № 49.

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Экономика Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Происшествия На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.

Спорт Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.

Общество Астролог рассказал, чего ждать ростовчанам от первой недели апреля Близнецы будут остры на язык, а Овнов могут направить в командировку. Астролог рассказал, чего ждать ростовчанам от первой недели апреля.

Космос Ионный двигатель — будущее пилотируемых миссий? Выходом из ситуации может стать мощный электрический ракетный двигатель, принцип работы которого построен вокруг создания реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.

Армия и оружие Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе Индийские военные провели противоспутниковые испытания 27 марта, сбив спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после успешного уничтожения спутника заявил, что отныне страна стала космической державой, отметив, что испытания не были направлены против какого-либо государства.

Политика СМИ узнали о визите главы МВД Колокольцева в КНДР Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Северную Корею, сообщают информагентства со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.

Происшествия В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.

Армия и оружие Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

Общество Нам пишут. Хорошие дороги мы воруем сами у себя Хочу обратить внимание еще раз на одну извечную проблему – на наши дороги.

Политика В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Экономика ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.

Энергетика Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2» Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.

Игры «Лаборатория Касперского» назвала самый «вирусный» сериал в Сети «Наиболее «вирусным» закономерно оказался сериал «Игра престолов» – на его долю в 2018 году пришлось 17% всех заражений, источником которых стал пиратский мультимедийный контент», — констатировали представители компании.

Политика Пенсионная реформа: решение КС РФ ударит по авторитету власти Если Конституционный суд России признает пенсионную реформу правительства РФ законной, доверие граждан ко всем ветвям власти будет существенно подорвано.

Авто Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.

Футбол Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".

Политика Байдена повторно обвинили в домогательствах Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.

Экономика Крупнейший в России оператор зерновозов проведет IPO Железнодорожный оператор «Рустранском», который специализируется на перевозке зерна, минеральных удобрений и леса, сообщил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Происшествия При обрушении здания в Саранске погибли два человека Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республике.

Армия и оружие National Interest назвал монстром российский МиГ-29 Истребитель МиГ-29, создававшийся Советским Союзом как ответ американскому F-16, стал настоящим монстром, пишет американское издание National Interest.

Происшествия Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".

Футбол Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.