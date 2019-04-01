Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации РязаниREGNUM 08:00

Женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба, ее родные винят в смерти чиновников. По данным «Комсомольской правды», женщина длительное время занималась перевозками пассажиров, она работала на городском маршруте № 49.
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Рязанские перевозчики привезли тело умершей коллеги к зданию администрации города. Фото и видео

28 марта скончалась Ирина Фокина Утром в субботу, 30 марта, к зданию администрации города Рязань прибыл траурный кортеж с телом недавно скончавшейся Ирины Фокиной, которая долгое время занималась пассажирскими перевозками по нескольким маршрутам города.
Областная Рязанская Газета30 марта в 09:40

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Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Газета.Ru14:45

Адвокат рассказала о тяжбе умершей перевозчицы с мэрией Рязани

YA62.ru14:37

Гроб перед дверями: умершую рязанскую бизнес-леди родные привезли к горадминистрации

КП - Рязань30 марта в 15:23

Родственники скончавшейся перевозчицы обратились в администрацию Рязани. Видео

Областная Рязанская Газета10:17

Гроб у здания мэрии и концерт Feduk. Обзор новостей за выходные, 30-31 марта

Рязанский городской сайт02:44

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

РИА Новости08:32

Администрация Рязани прокомментировала новость о гробе у своих дверей

МедиаРязань30 марта в 12:25
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Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Спорт

Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали

Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Общество

Астролог рассказал, чего ждать ростовчанам от первой недели апреля

Близнецы будут остры на язык, а Овнов могут направить в командировку. Астролог рассказал, чего ждать ростовчанам от первой недели апреля.
Обновлено в 01:00
Космос

Ионный двигатель — будущее пилотируемых миссий?

Выходом из ситуации может стать мощный электрический ракетный двигатель, принцип работы которого построен вокруг создания реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие

Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе

Индийские военные провели противоспутниковые испытания 27 марта, сбив спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после успешного уничтожения спутника заявил, что отныне страна стала космической державой, отметив, что испытания не были направлены против какого-либо государства.
Обновлено в 15:46
Политика

СМИ узнали о визите главы МВД Колокольцева в КНДР

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Северную Корею, сообщают информагентства со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 19:59
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Происшествия

В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства

Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие

Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Общество

Нам пишут. Хорошие дороги мы воруем сами у себя

Хочу обратить внимание еще раз на одну извечную проблему – на наши дороги.
Обновлено в 18:47
Политика

В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Энергетика

Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
Обновлено в 10:22
Игры

«Лаборатория Касперского» назвала самый «вирусный» сериал в Сети

«Наиболее «вирусным» закономерно оказался сериал «Игра престолов» – на его долю в 2018 году пришлось 17% всех заражений, источником которых стал пиратский мультимедийный контент», — констатировали представители компании.
Обновлено в 14:17
Политика

Пенсионная реформа: решение КС РФ ударит по авторитету власти

Если Конституционный суд России признает пенсионную реформу правительства РФ законной, доверие граждан ко всем ветвям власти будет существенно подорвано.
Обновлено в 05:04
Авто

Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus

Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено в 13:17
Футбол

Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции

Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:04
Политика

Байдена повторно обвинили в домогательствах

Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 19:28
Музыка

Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Обновлено в 13:18
Экономика

Крупнейший в России оператор зерновозов проведет IPO

Железнодорожный оператор «Рустранском», который специализируется на перевозке зерна, минеральных удобрений и леса, сообщил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Обновлено в 14:41
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Обновлено в 08:09
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400

Обновлено в 15:16
Армия и оружие

«Воронеж» в Крыму: Средиземное море накроют радиолокационным куполом

Россия построит в Крыму современную радиолокационную станцию.
Обновлено в 17:01
Происшествия

При обрушении здания в Саранске погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республике.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

National Interest назвал монстром российский МиГ-29

Истребитель МиГ-29, создававшийся Советским Союзом как ответ американскому F-16, стал настоящим монстром, пишет американское издание National Interest.
Обновлено в 15:45
Происшествия

Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале

Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Елена Корикова объявила, что беременна

Елена Корикова взбудоражила своих подписчиков в Инстаграме. 46-летняя актриса сообщила, что станет мамой во второй раз.
Обновлено в 17:49
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