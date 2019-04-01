Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации РязаниREGNUM 08:00
Женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба, ее родные винят в смерти чиновников. По данным «Комсомольской правды», женщина длительное время занималась перевозками пассажиров, она работала на городском маршруте № 49.
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с чего всё началось
28 марта скончалась Ирина Фокина Утром в субботу, 30 марта, к зданию администрации города Рязань прибыл траурный кортеж с телом недавно скончавшейся Ирины Фокиной, которая долгое время занималась пассажирскими перевозками по нескольким маршрутам города.Областная Рязанская Газета30 марта в 09:40
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Гроб перед дверями: умершую рязанскую бизнес-леди родные привезли к горадминистрации
КП - Рязань30 марта в 15:23
Родственники скончавшейся перевозчицы обратились в администрацию Рязани. Видео
Областная Рязанская Газета10:17
Гроб у здания мэрии и концерт Feduk. Обзор новостей за выходные, 30-31 марта
Рязанский городской сайт02:44
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Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Общество
Астролог рассказал, чего ждать ростовчанам от первой недели апреля
Близнецы будут остры на язык, а Овнов могут направить в командировку. Астролог рассказал, чего ждать ростовчанам от первой недели апреля.
Обновлено в 01:00
Космос
Ионный двигатель — будущее пилотируемых миссий?
Выходом из ситуации может стать мощный электрический ракетный двигатель, принцип работы которого построен вокруг создания реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие
Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе
Индийские военные провели противоспутниковые испытания 27 марта, сбив спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после успешного уничтожения спутника заявил, что отныне страна стала космической державой, отметив, что испытания не были направлены против какого-либо государства.
Обновлено в 15:46
Политика
СМИ узнали о визите главы МВД Колокольцева в КНДР
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Северную Корею, сообщают информагентства со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 19:59
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Происшествия
В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства
Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Общество
Нам пишут. Хорошие дороги мы воруем сами у себя
Хочу обратить внимание еще раз на одну извечную проблему – на наши дороги.
Обновлено в 18:47
Политика
В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Энергетика
Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
Обновлено в 10:22
Игры
«Лаборатория Касперского» назвала самый «вирусный» сериал в Сети
«Наиболее «вирусным» закономерно оказался сериал «Игра престолов» – на его долю в 2018 году пришлось 17% всех заражений, источником которых стал пиратский мультимедийный контент», — констатировали представители компании.
Обновлено в 14:17
Политика
Пенсионная реформа: решение КС РФ ударит по авторитету власти
Если Конституционный суд России признает пенсионную реформу правительства РФ законной, доверие граждан ко всем ветвям власти будет существенно подорвано.
Обновлено в 05:04
Авто
Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus
Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено в 13:17
Футбол
Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:04
Политика
Байдена повторно обвинили в домогательствах
Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 19:28
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Обновлено в 13:18
Экономика
Крупнейший в России оператор зерновозов проведет IPO
Железнодорожный оператор «Рустранском», который специализируется на перевозке зерна, минеральных удобрений и леса, сообщил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
«Воронеж» в Крыму: Средиземное море накроют радиолокационным куполом
Россия построит в Крыму современную радиолокационную станцию.
Обновлено в 17:01
Происшествия
При обрушении здания в Саранске погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республике.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
National Interest назвал монстром российский МиГ-29
Истребитель МиГ-29, создававшийся Советским Союзом как ответ американскому F-16, стал настоящим монстром, пишет американское издание National Interest.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Елена Корикова объявила, что беременна
Елена Корикова взбудоражила своих подписчиков в Инстаграме. 46-летняя актриса сообщила, что станет мамой во второй раз.
Обновлено в 17:49