Происшествия
Гроб с телом предпринимательницы привезли к мэрии РязаниBFM.ru 09:18
Рязанские перевозчики привезли гроб с телом их скончавшейся коллеги Ирины Фокиной к администрации города. Родные и друзья женщины обвинили в ее смерти судившихся с предпринимательницей чиновников. Об этом сообщила «Рязанская областная газета».
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с чего всё началось
28 марта скончалась Ирина Фокина Утром в субботу, 30 марта, к зданию администрации города Рязань прибыл траурный кортеж с телом недавно скончавшейся Ирины Фокиной, которая долгое время занималась пассажирскими перевозками по нескольким маршрутам города.Областная Рязанская Газета30 марта в 09:40
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Родственники скончавшейся перевозчицы обратились в администрацию Рязани. Видео
Областная Рязанская Газета10:17
Гроб у здания мэрии и концерт Feduk. Обзор новостей за выходные, 30-31 марта
Рязанский городской сайт02:44
Гроб перед дверями: умершую рязанскую бизнес-леди родные привезли к горадминистрации
КП - Рязань30 марта в 15:23
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Армия и оружие
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Росконтроль назвал худшую тушенку
Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
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Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Тело мужчины обнаружено на улице Генерала Тюленева в московском районе Тёплый стан, также там нашли раненого человека, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
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Нынешний президент Украины Петр Порошенко имеет почти в два раза меньше голосов – 16,03%.
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Происшествия
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Один человек погиб, двое пострадали при столкновении двух грузовиков и автобуса в Пермском крае.
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Футбол
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«Сент-Этьен» на своем поле переиграл «Ним» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
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Покупатели несырьевого экспорта из РФ смогут получать кредиты из ФНБ
Минфин РФ предлагает направлять средства ФНБ после превышения его объемом планки в 7% ВВП на льготное кредитование покупателей российского несырьевого экспорта, рассказал журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
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Фильм «Дамбо» возглавил российский прокат
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Лидера группы Rolling Stones Мика Джаггера прооперируют. Ему поменяют сердечный клапан, сообщило издание Page Six.
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Политика
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Энергетика
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Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
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Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
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Спорт
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Армия и оружие
МИД РФ призвал предотвратить гонку вооружений в космосе
В ведомстве добавили, что для России в свою очередь предотвращение гонки вооружения является одним из приоритетных направлений во внешней политике, а Москва готова продолжать вести диалог со всеми государствами по данному вопросу.
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Авто
Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом
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В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10