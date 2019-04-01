Гроб с телом предпринимательницы привезли к мэрии РязаниBFM.ru 09:18

28 марта скончалась Ирина Фокина Утром в субботу, 30 марта, к зданию администрации города Рязань прибыл траурный кортеж с телом недавно скончавшейся Ирины Фокиной, которая долгое время занималась пассажирскими перевозками по нескольким маршрутам города.

с чего всё началось

Рязанские перевозчики привезли гроб с телом их скончавшейся коллеги Ирины Фокиной к администрации города. Родные и друзья женщины обвинили в ее смерти судившихся с предпринимательницей чиновников. Об этом сообщила «Рязанская областная газета».

Гроб с телом предпринимательницы привезли к мэрии Рязани

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