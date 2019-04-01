Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации РязаниREGNUM 08:00

Женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба, ее родные винят в смерти чиновников. По данным «Комсомольской правды», женщина длительное время занималась перевозками пассажиров, она работала на городском маршруте № 49.
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Рязанские перевозчики привезли тело умершей коллеги к зданию администрации города. Фото и видео

28 марта скончалась Ирина Фокина Утром в субботу, 30 марта, к зданию администрации города Рязань прибыл траурный кортеж с телом недавно скончавшейся Ирины Фокиной, которая долгое время занималась пассажирскими перевозками по нескольким маршрутам города.
Областная Рязанская Газета30 марта в 09:40

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Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Газета.Ru14:45

Адвокат рассказала о тяжбе умершей перевозчицы с мэрией Рязани

YA62.ru14:37

Администрация Рязани прокомментировала новость о гробе у своих дверей

МедиаРязань30 марта в 12:25

Родственники скончавшейся перевозчицы обратились в администрацию Рязани. Видео

Областная Рязанская Газета10:17

Гроб у здания мэрии и концерт Feduk. Обзор новостей за выходные, 30-31 марта

Рязанский городской сайт02:44

Гроб перед дверями: умершую рязанскую бизнес-леди родные привезли к горадминистрации

КП - Рязань30 марта в 15:23

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

РИА Новости08:32
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
Политика

Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России

Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Родственницу Скрипаля избили в Ярославле

В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Экономика

Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор

Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофы

В результате авиакатастрофы погибли жена и тесть генерального директора авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Политика

Белоруссия прекращает реэкспорт в Россию «санкционных» плодов и овощей

Сертификация поступавшей для реэкспорта из других государств в Белоруссию плодоовощной продукции, в отношении которой в РФ действуют ограничительные меры, прекращена.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Чехии при столкновении троллейбуса и трамвая пострадали 40 человек

Представитель национальной службы спасателей и пожарных Ярослав Мирошка сообщил, что, по предварительным данным, пострадали 40 человек, передает iDNES.cz.
Обновлено в 11:01
Общество

Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше

В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20
Финансы

Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млн

Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.
Обновлено в 18:23
Происшествия

В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины

В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.
Обновлено в 16:55
Авто

Lamborghini отказалась от претензий к Aurus

Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 13:43
Спорт

Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории

Обновлено в 12:48
Армия и оружие

МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе

Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Обновлено в 15:40
Гаджеты

Doogee выпустила модульный смартфон S90 и защищённый бюджетный S40

Обновлено в 14:51
Музыка

Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено вчера в 09:48
Политика

Набравший 16% голосов Порошенко сказал, что победа еще не в кармане

Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет будут завершены все уже начатые «фундаментальные изменения», но отмечает, что победа еще «не в кармане», сообщили в пресс-службе действующего президента Украины в понедельник, 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:02
Космос

Обнаружен район выделения метана на Марсе

Обновлено в 17:58
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Энергетика

Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании

Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика

Самой прибыльной компанией мира в 2018 году стала Saudi Aramco

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco, прибыль которой составила $ 111,1 млрд.
Обновлено в 16:09
Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Хоккей

СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции с ЦСКА

Петербургский СКА в овертайме одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 15:31
Экономика

Социальные пенсии в России выросли на два процента

С 1 апреля в России на два процента выросли социальные пенсии.
Обновлено в 01:07
Футбол

Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»

Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию.
Обновлено в 12:07
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено в 09:32
Наука

Найден эффективный способ сократить потребление воды и улучшить рост растений

Обновлено 28 марта в 23:38
Политика

Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
Обновлено в 17:14
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