Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации РязаниREGNUM 08:00
Женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба, ее родные винят в смерти чиновников. По данным «Комсомольской правды», женщина длительное время занималась перевозками пассажиров, она работала на городском маршруте № 49.
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с чего всё началось
28 марта скончалась Ирина Фокина Утром в субботу, 30 марта, к зданию администрации города Рязань прибыл траурный кортеж с телом недавно скончавшейся Ирины Фокиной, которая долгое время занималась пассажирскими перевозками по нескольким маршрутам города.Областная Рязанская Газета30 марта в 09:40
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Родственники скончавшейся перевозчицы обратились в администрацию Рязани. Видео
Областная Рязанская Газета10:17
Гроб у здания мэрии и концерт Feduk. Обзор новостей за выходные, 30-31 марта
Рязанский городской сайт02:44
Гроб перед дверями: умершую рязанскую бизнес-леди родные привезли к горадминистрации
КП - Рязань30 марта в 15:23
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Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Родственницу Скрипаля избили в Ярославле
В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Экономика
Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор
Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофы
В результате авиакатастрофы погибли жена и тесть генерального директора авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Политика
Белоруссия прекращает реэкспорт в Россию «санкционных» плодов и овощей
Сертификация поступавшей для реэкспорта из других государств в Белоруссию плодоовощной продукции, в отношении которой в РФ действуют ограничительные меры, прекращена.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Чехии при столкновении троллейбуса и трамвая пострадали 40 человек
Представитель национальной службы спасателей и пожарных Ярослав Мирошка сообщил, что, по предварительным данным, пострадали 40 человек, передает iDNES.cz.
Обновлено в 11:01
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20
Финансы
Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млн
Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.
Обновлено в 18:23
Происшествия
В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины
В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.
Обновлено в 16:55
Авто
Lamborghini отказалась от претензий к Aurus
Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 13:43
Спорт
Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе
Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Обновлено в 15:40
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено вчера в 09:48
Политика
Набравший 16% голосов Порошенко сказал, что победа еще не в кармане
Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет будут завершены все уже начатые «фундаментальные изменения», но отмечает, что победа еще «не в кармане», сообщили в пресс-службе действующего президента Украины в понедельник, 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:02
Космос
Обнаружен район выделения метана на Марсе
Обновлено в 17:58
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Энергетика
Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании
Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
Самой прибыльной компанией мира в 2018 году стала Saudi Aramco
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco, прибыль которой составила $ 111,1 млрд.
Обновлено в 16:09
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Хоккей
СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции с ЦСКА
Петербургский СКА в овертайме одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 15:31
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на два процента
С 1 апреля в России на два процента выросли социальные пенсии.
Обновлено в 01:07
Футбол
Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»
Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию.
Обновлено в 12:07
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено в 09:32
Наука
Найден эффективный способ сократить потребление воды и улучшить рост растений
Обновлено 28 марта в 23:38
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
Обновлено в 17:14