Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации РязаниREGNUM 08:00

28 марта скончалась Ирина Фокина Утром в субботу, 30 марта, к зданию администрации города Рязань прибыл траурный кортеж с телом недавно скончавшейся Ирины Фокиной, которая долгое время занималась пассажирскими перевозками по нескольким маршрутам города.

с чего всё началось

Женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба, ее родные винят в смерти чиновников. По данным «Комсомольской правды», женщина длительное время занималась перевозками пассажиров, она работала на городском маршруте № 49.

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

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