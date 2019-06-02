Гроб с телом Рейеса привезли на стадион «Севильи»Спорт-Экспресс 16:20

Сегодня, 2 июня, на стадион "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан" было доставлено тело экс-полузащитника красно-белых Хосе Антонио Рейеса. 1 июня он погиб в ДТП в возрасте 35 лет.

Гроб с телом Рейеса привезли на стадион «Севильи»

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