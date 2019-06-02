Футбол
Гроб с телом Рейеса привезли на стадион «Севильи»Спорт-Экспресс 16:20
Сегодня, 2 июня, на стадион "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан" было доставлено тело экс-полузащитника красно-белых Хосе Антонио Рейеса. 1 июня он погиб в ДТП в возрасте 35 лет.
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Политика
Саакашвили рассказал о последней встрече с Порошенко
Обновлено в 16:32
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Армия Израиля опубликовала видео ракетного удара по Сирии
В Армии обороны Израиля (IDF) сообщили, что после обстрела Голанских высот со стороны Сирии поразили военные цели, принадлежащие сирийской армии, в том числе артиллерийские батареи и ряд других объектов.
Обновлено в 03:09
Политика
Протестующие готовятся парализовать Лондон во время визита Трампа
Сотни тысяч активистов готовятся парализовать Лондон массовыми акциями протеста во время государственного визита Дональда Трампа в Британию, который состоится на следующей неделе.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Военнослужащего убили ножом в драке под Красногорском
Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина
Стала известная причина гибели бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 17:02
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Интернет
YouTube, PayPal и Gmail парализованы по всему миру из-за аварии в «облаке» Google
YouTube, PayPal и Gmail стали недоступны по всему миру из-за отключения Google Cloud.
Обновлено в 17:23
Спорт
В России ответили на угрозу отстранения от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал заявления британских журналистов о том, что Россию могут не допустить на Олимпийские игры 2020 года из-за допингового скандала.
Обновлено в 06:05
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»
Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено в 09:48
Гаджеты
Huawei сокращает производство смартфонов
Производитель смартфонов Huawei компания Foxconn закрыла несколько линий сборки в США из-за американских санкций.
Обновлено в 12:41
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Политика
Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму
Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» в третьем матче финала НХЛ
"Сент-Луис Блюз" с разгромным счетом проиграл "Бостон Брюинз" в третьем матче финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове
В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Здоровье
Десять продуктов, которые сделают волосы крепкими и густыми
У женщин волос растет в среднем 4–5 лет, у мужчин — около года.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Взрывы прогремели на оборонном заводе в Дзержинске
Взрывы были слышны не только в Дзержинске, но и в соседних городах: Володарске и даже Нижнем Новгороде.В настоящее время в городе на место выехали все службы быстрого реагирования.
Обновлено вчера в 05:40
Общество
Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения
Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Спорт
Эквадорец Ричард Карапас выиграл «Джиро д’Италия»
Велогонщик команды Movistar Ричард Карапас победил в общем зачете "Джиро д'Италия" и стал первым эквадорцем в истории, выигравшим Гранд-тур.
Обновлено в 11:35
Здоровье
Калининградский зоопарк не ищет замену орангутану Бенджамину
Калининградский зоопарк не планирует в ближайшее время приобретать нового орангутана вместо погибшего Бенджамина.
Обновлено в 11:48
Гаджеты
Qualcomm готовит чипсет Snapdragon 7cx для ноутбуков с Windows 10
Одна из крупнейших проблем, сдерживающих появление ноутбуков с Windows 10 на процессорах ARM, — это их цена.
Обновлено в 07:21
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие
С мотострелками ЦВО провели учения по антитеррору
Согласно легенде учений, получив сигнал тревоги, подразделения антитеррора выдвинулись в районы расположения захваченных «боевиками» военных объектов.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG
Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено в 17:02