Футбол

Гроб с телом Рейеса привезли на стадион «Севильи»Спорт-Экспресс 16:20

Сегодня, 2 июня, на стадион "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан" было доставлено тело экс-полузащитника красно-белых Хосе Антонио Рейеса. 1 июня он погиб в ДТП в возрасте 35 лет.
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Перес возглавил делегацию «Реала» на прощании с Рейесом

Soccer.ru12:58

Гроб с телом Рейеса привезли на стадион «Севильи»

Спорт-Экспресс16:20

Тело Рейеса было доставлено на стадион «Севильи»

Чемпионат16:15

На стадионе «Севильи» прошло прощание с Рейесом

Sport24.ru16:48

Похороны Рейеса пройдут 3 июня

Матч ТВ07:07

Рейеса похоронят 3 июня в его родном городе

Советский спорт06:37

Объявлена дата проведения похорон Рейеса

Газета.Ru06:01
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Политика

Саакашвили рассказал о последней встрече с Порошенко

Обновлено в 16:32
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

Армия Израиля опубликовала видео ракетного удара по Сирии

В Армии обороны Израиля (IDF) сообщили, что после обстрела Голанских высот со стороны Сирии поразили военные цели, принадлежащие сирийской армии, в том числе артиллерийские батареи и ряд других объектов.
Обновлено в 03:09
Политика

Протестующие готовятся парализовать Лондон во время визита Трампа

Сотни тысяч активистов готовятся парализовать Лондон массовыми акциями протеста во время государственного визита Дональда Трампа в Британию, который состоится на следующей неделе.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Военнослужащего убили ножом в драке под Красногорском

Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Стала известная причина гибели бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 17:02
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Интернет

YouTube, PayPal и Gmail парализованы по всему миру из-за аварии в «облаке» Google

YouTube, PayPal и Gmail стали недоступны по всему миру из-за отключения Google Cloud.
Обновлено в 17:23
Спорт

В России ответили на угрозу отстранения от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал заявления британских журналистов о том, что Россию могут не допустить на Олимпийские игры 2020 года из-за допингового скандала.
Обновлено в 06:05
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»

Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено в 09:48
Гаджеты

Huawei сокращает производство смартфонов

Производитель смартфонов Huawei компания Foxconn закрыла несколько линий сборки в США из-за американских санкций.
Обновлено в 12:41
Политика

Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Политика

Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму

Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Хоккей

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» в третьем матче финала НХЛ

"Сент-Луис Блюз" с разгромным счетом проиграл "Бостон Брюинз" в третьем матче финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове

В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Здоровье

Десять продуктов, которые сделают волосы крепкими и густыми

У женщин волос растет в среднем 4–5 лет, у мужчин — около года.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Взрывы прогремели на оборонном заводе в Дзержинске

Взрывы были слышны не только в Дзержинске, но и в соседних городах: Володарске и даже Нижнем Новгороде.В настоящее время в городе на место выехали все службы быстрого реагирования.
Обновлено вчера в 05:40
Общество

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Спорт

Эквадорец Ричард Карапас выиграл «Джиро д’Италия»

Велогонщик команды Movistar Ричард Карапас победил в общем зачете "Джиро д'Италия" и стал первым эквадорцем в истории, выигравшим Гранд-тур.
Обновлено в 11:35
Здоровье

Калининградский зоопарк не ищет замену орангутану Бенджамину

Калининградский зоопарк не планирует в ближайшее время приобретать нового орангутана вместо погибшего Бенджамина.
Обновлено в 11:48
Гаджеты

Qualcomm готовит чипсет Snapdragon 7cx для ноутбуков с Windows 10

Одна из крупнейших проблем, сдерживающих появление ноутбуков с Windows 10 на процессорах ARM, — это их цена.
Обновлено в 07:21
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие

С мотострелками ЦВО провели учения по антитеррору

Согласно легенде учений, получив сигнал тревоги, подразделения антитеррора выдвинулись в районы расположения захваченных «боевиками» военных объектов.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Не менее 14 человек погибли при взрыве заминированного авто в Сирии

Обновлено в 16:01
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено в 17:02
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Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Эстремадура». Выступал за сборную Испании.
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