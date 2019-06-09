Футбол

Гризманн: знаю, в каком клубе продолжу карьеруЧемпионат вчера в 09:56

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что уже определился со следующим местом продолжения карьеры.
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Антуан Гризманн: «Прошу немного терпения»

Спорт-Экспресс14:47

Гризманн: знаю, на какие жертвы должен пойти, чтобы попасть туда, куда хочу

Чемпионат13:12

Гризманн может продолжить карьеру во Франции

Газета.Ru05:45

Гризманн о новом клубе: «Прошу немного терпения. Как только ситуация прояснится, я все расскажу»

Sports.ru14:30

Гризманн заявил, что ему придется «пойти на жертвы» ради нового клуба

Матч ТВ10:57

Гризманн заявил, что ему придется «пойти на жертвы» ради нового клуба

Sportbox.RU10:57

Гризманн: «Ради нового клуба мне придется пойти на жертвы»

Sport24.ru11:30
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:18, Ашберн
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Ветераны боев на Даманском требуют от властей выплат как ветераны ВОВ

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Девять человек погибли, 10 пострадали в результате обвала на шахте в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, говорится в заявлении администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
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Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
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В НАТО назвали цель учений на Балтике

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Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
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Житель Якутии расстрелял семью из трех человек

Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено в 22:06
Армия и оружие

Соловьева удивила реакция российских моряков на маневр крейсера США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился спокойной реакции российских моряков с противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским крейсером Chancellorsville в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
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E3 2019: DOOM Eternal выйдет 22 ноября 2019 года

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Политика

В НАТО обеспокоены политическим кризисом в Молдавии

НАТО беспокоится за политический кризис в Молдавии и призывает стороны конфликта к сдержанности и урегулированию ситуации с помощью диалога, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в Twitter.
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Обновлено в 21:45
Происшествия

Пожар разрушил двадцать квартир в жилом доме в Лондоне

При пожаре в жилом доме на востоке Лондона повреждены 30 квартир, от продуктов горения пострадали два человека, помощь им оказана на месте, сообщила городская противопожарная служба.
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Автоспорт

Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
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Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

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Экономика

Japan Tobacco оценила долю фальсификата на российском рынке табака

Доля фальсифицированных табачных изделий на российском рынке составляет 10,3%, заявил исполнительный вице-президент японской компании Japan Tobacco Муцуо Иваи.
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На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей

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Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
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WSJ: в Белом доме призвали Трампа отсрочить меры по Huawei

Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трамп отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.
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В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю

В США готовят к первому полету секретный и потенциально революционный коммерческий самолет Celera 500L.
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Вулкан на Камчатке сравнили с Везувием, погубившим Помпеи

В сравнение с Большой Удиной даже привели Везувий, который до уничтожения Помпеи молчал несколько тысяч лет.
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Политика

Трамп объявил о начале «великолепного сотрудничества» с Мексикой

Соединенные Штаты и Мексика после достижения соглашения по миграционным вопросам начнут "великолепное сотрудничество, которого не было в течение многих десятилетий".
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Если пользователь отключит активную сеть, то она будет заблокирована на сутки.
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Почему полицейские массово увольняются со службы

Как рассказал «URA.RU» председатель профсоюза Михаил Пашкин, люди увольняются со службы как в Москве, так и в регионах.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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