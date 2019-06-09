Футбол
Гризманн: знаю, в каком клубе продолжу карьеруЧемпионат вчера в 09:56
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что уже определился со следующим местом продолжения карьеры.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:18, Ашберн
Политика
Клинцевич оценил заявление Порошенко о готовности стать премьером
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о готовности занять кресло премьер-министра, отметив, что глава государства Владимир Зеленский не может не понимать, что такое назначение грозит катастрофой.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Китае девять человек погибли при обвале на шахте
Девять человек погибли, 10 пострадали в результате обвала на шахте в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, говорится в заявлении администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено в 21:54
Политика
Россия приветствует вклад Швейцарии в урегулирование в Донбассе
Россия приветствует вклад представителей Швейцарии в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 17:23
Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Общество
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии
Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
В НАТО назвали цель учений на Балтике
Обновлено в 17:11
Технологии
Intel и Qualcomm запретили сотрудникам контакты с Huawei
Intel и Qualcomm запретили сотрудникам говорить о технологиях и технических стандартах с коллегами из Huawei.
Обновлено в 22:07
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Житель Якутии расстрелял семью из трех человек
Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено в 22:06
Армия и оружие
Соловьева удивила реакция российских моряков на маневр крейсера США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился спокойной реакции российских моряков с противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским крейсером Chancellorsville в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Игры
E3 2019: DOOM Eternal выйдет 22 ноября 2019 года
Обновлено в 21:55
Политика
В НАТО обеспокоены политическим кризисом в Молдавии
НАТО беспокоится за политический кризис в Молдавии и призывает стороны конфликта к сдержанности и урегулированию ситуации с помощью диалога, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в Twitter.
Обновлено в 17:23
Происшествия
В Эмиратах почти 200 человек отравились водопроводной водой
В Аджмане 191 житель комплекса Horizon Towers обратился в местные больницы с признаками отравления.
Обновлено в 21:45
Происшествия
Пожар разрушил двадцать квартир в жилом доме в Лондоне
При пожаре в жилом доме на востоке Лондона повреждены 30 квартир, от продуктов горения пострадали два человека, помощь им оказана на месте, сообщила городская противопожарная служба.
Обновлено в 15:42
Автоспорт
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
Обновлено в 11:00
Экономика
Japan Tobacco оценила долю фальсификата на российском рынке табака
Доля фальсифицированных табачных изделий на российском рынке составляет 10,3%, заявил исполнительный вице-президент японской компании Japan Tobacco Муцуо Иваи.
Обновлено вчера в 08:48
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено в 14:07
Политика
WSJ: в Белом доме призвали Трампа отсрочить меры по Huawei
Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трамп отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.
Обновлено в 17:42
Технологии
В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю
В США готовят к первому полету секретный и потенциально революционный коммерческий самолет Celera 500L.
Обновлено в 08:27
Наука
Вулкан на Камчатке сравнили с Везувием, погубившим Помпеи
В сравнение с Большой Удиной даже привели Везувий, который до уничтожения Помпеи молчал несколько тысяч лет.
Обновлено 07 июня в 05:13
Политика
Трамп объявил о начале «великолепного сотрудничества» с Мексикой
Соединенные Штаты и Мексика после достижения соглашения по миграционным вопросам начнут "великолепное сотрудничество, которого не было в течение многих десятилетий".
Обновлено в 20:22
Гаджеты
Новый Android отучили от автоматического подключения к сетям Wi-Fi
Если пользователь отключит активную сеть, то она будет заблокирована на сутки.
Обновлено в 12:54
Общество
Почему полицейские массово увольняются со службы
Как рассказал «URA.RU» председатель профсоюза Михаил Пашкин, люди увольняются со службы как в Москве, так и в регионах.
Обновлено в 04:52
Недвижимость
Как застраховать жилье, чтобы хватило на ремонт
Средняя выплата по страховке при заливе однокомнатной квартиры составляет 45 тыс. рублей, пожар или взрыв газа — это вообще катастрофа, при которой могут пострадать и конструктивные элементы.
Обновлено в 17:02
Единоборства
Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27