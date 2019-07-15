Футбол

Гризманн: жаль, что «Атлетико» ведёт себя таким образомЧемпионат 03:29

Новичок «Барселоны» французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал действия своего бывшего клуба «Атлетико», который собирается подать в суд на каталонцев из-за его трансфера.
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Гризманн: «Жаль, что „Атлетико“ так реагирует. Они должны принять мой уход»

Sport24.ru02:21

Антуан Гризманн: «Жаль, что „Атлетико“ ведет себя таким образом. Я специально сообщил им о своем решении заранее»

Sportbox.RU04:32

Антуан Гризманн: «Жаль, что „Атлетико“ ведет себя таким образом. Я специально сообщил им о своем решении заранее»

Матч ТВ04:32

Гризманн: жаль, что «Атлетико» ведёт себя таким образом

Чемпионат03:29

Гризманн: «„Атлетико“ должен смириться с моим уходом»

Евро-футбол.ру03:26

Гризманн: «Мне жаль, что „Атлетико“ так реагирует на мой переход»

Soccer.ru03:21

Гризманн: в «Атлетико» должны принять мой уход

RT на русском02:59
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Экономика

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Сервис заказа «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет».
Обновлено в 03:16
Авто

Названы топ-10 самых популярных автомобилей с пробегом до 100 000 км

Обновлено в 04:59
Общество

Орловские медики начали «итальянскую» забастовку

Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 04:16
Автоспорт

Экипаж Шибалова победил на девятом этапе ралли «Шелковый путь»

Напомним, накануне экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Самолет авиакомпании "Ямал", вылетевший из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой (ЯНАО), вернулся обратно из-за треснувшего стекла в кабине пилотов, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 03:35
Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено в 01:11
Происшествия

При крушении самолета в Швеции погибли 9 человек

Сайт шведского региона Вестерботтен сообщил о том, что на острове Стор-Сандскер потерпел крушение одномоторный самолет, на борту которого находились 9 человек.
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу

Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Якутии произошло лобовое столкновение грузовика и микроавтобуса

«Около 11 часов (05:00 мск) на 138-м км федеральной автодороги «Вилюй» произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Hiace с пассажирами и грузового автомобиля Mitsubishi Canter», — сказал собеседник.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Культура

Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Обновлено в 04:41
Происшествия

Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье

В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.
Обновлено в 05:17
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Обновлено вчера в 09:43
Авто

В России взлетели цены на машины

Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Общество

Красноярцы смогут увидеть лунное затмение

Обновлено в 05:13
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Обновлено в 03:44
Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России

При крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на саму федерацию.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

В Италии конфисковали арсенал оружия для наемников в Донбассе

Спецподразделения итальянской полиции захватили обширный арсенал оружия у представителей ультраправых организаций в ходе операции в нескольких городах севера страны, говорится в сообщении полиции Турина, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Полиция избила протестующих против новой свалки в Подмосковье

Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ

Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Общество

Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах

Примерно 62 процента россиян полагают: запрет мобильников в школах положительно отразится на учебном процессе.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Студентку из Москвы насильно вывезли для свадьбы в Чечне

Обновлено вчера в 13:00
Общество

В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря

Обновлено вчера в 11:58
Экономика

Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три года

Число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников в ближайший год, снизилось до 6%. Это меньше среднемирового уровня в 10% и самый низкий показатель с февраля 2016 года.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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