Футбол

Гризманн прокомментировал обвинения «Атлетико»Bookmaker-ratings.ru 06:59

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн не понимает, почему «Атлетико» подал на него в суд. Представители «Атлетико» хотят в судебном порядке взыскать дополнительную сумму за трансфер футболиста. Мне очень досадно, что «Атлетико» так себя ведет.
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Антуан Гризманн: Жаль, что «Атлетико» так ведет себя, я предупредил об уходе заранее

Советский спорт06:45

Гризманн: «Жаль, что „Атлетико“ так реагирует. Они должны принять мой уход»

Sport24.ru02:21

Гризманн: «„Атлетико“ должен смириться с моим уходом»

Евро-футбол.ру03:26

Гризманн: жаль, что «Атлетико» ведёт себя таким образом

Чемпионат03:29

Антуан Гризманн: «Жаль, что „Атлетико“ ведет себя таким образом. Я специально сообщил им о своем решении заранее»

Матч ТВ04:32

Гризманн: «Мне жаль, что „Атлетико“ так реагирует на мой переход»

Soccer.ru03:21

Гризманн: в «Атлетико» должны принять мой уход

RT на русском02:59
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Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Подмосковье задержали криминального авторитета

В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Двоих объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом

Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.
Обновлено в 04:36
Культура

Александр Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов.
Обновлено в 04:28
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Общество

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Культура

95 лет назад родился хореограф Махмуд Эсамбаев

Родившись в чеченском селении, Махмуд Эсамбаев с детства был восприимчив к музыке и танцу.
Обновлено в 04:33
Происшествия

МАК начал расследование крушения дельталета в Тверской области

Обновлено в 06:29
Происшествия

Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

Обновлено в 06:51
Спорт

Японец Уно после занятий с Тутберидзе решил работать без тренера

Обновлено в 03:33
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Политика

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

Обновлено в 06:11
Общество

Еще один выходной может появиться у россиян

Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца

Пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что Следственное управление ФСБ обратилось в суд о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.
Обновлено в 05:00
Политика

Россия и Украина договорились обменяться списками задержанных граждан

По итогам встречи, которая состоялась 15 июля в Киеве, омбудсмены также выразили готовность предоставить возможность независимым врачам обследовать украинских граждан, в частности, моряков, которые были задержаны в в 2018 году за нарушение границы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 06:54
Политика

В Совфеде убеждены, что конфликт в Донбассе можно решить одним звонком

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Жительница Екатеринбурга заняла у знакомых 160 млн рублей и пропала

Обновлено в 06:06
Общество

Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.
Обновлено в 06:48
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Недвижимость

Банк «Открытие» снижает ставки по ипотеке

Базовая ставка снижена до 9,9%. А зарплатные клиенты «Открытия» или клиенты, заполнившие заявку на сайте банка, смогут рассчитывать на ставку от 9,3% годовых.
Обновлено в 06:15
Игры

Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал, что в игре будет «техническая возможность» устроить резню в церкви

Квест-директор Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич рассказал о подробностях игры.
Обновлено в 06:25
Общество

Модернизация дока под «Адмирал Кузнецов» стоит 20 миллиардов

Компания И.И.С.из Санкт-Петербурга заключила контракт по модернизации сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске за 20 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Авто

Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг

Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43
Политика

Опубликована тайная переписка грузинских дипломатов о связях Москвы и Тбилиси

Грузинский дипломат в 2017 году предупреждала правительство страны о связях члена правящей партии «Грузинская мечта» Закарии Куцнашвили, российского парламентария Сергея Гаврилова и Ассамблеи православных депутатов.
Обновлено в 06:02
Космос

Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась

Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.
Обновлено вчера в 11:07
Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 06:48
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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