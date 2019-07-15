Футбол
Гризманн прокомментировал обвинения «Атлетико»Bookmaker-ratings.ru 06:59
Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн не понимает, почему «Атлетико» подал на него в суд. Представители «Атлетико» хотят в судебном порядке взыскать дополнительную сумму за трансфер футболиста. Мне очень досадно, что «Атлетико» так себя ведет.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:02, Вашингтон
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Подмосковье задержали криминального авторитета
В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Двоих объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом
Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.
Обновлено в 04:36
Культура
Александр Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»
Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов.
Обновлено в 04:28
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Общество
В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников
Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Культура
95 лет назад родился хореограф Махмуд Эсамбаев
Родившись в чеченском селении, Махмуд Эсамбаев с детства был восприимчив к музыке и танцу.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе
Обновлено в 06:51
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома
Обновлено в 06:11
Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца
Пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что Следственное управление ФСБ обратилось в суд о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.
Обновлено в 05:00
Политика
Россия и Украина договорились обменяться списками задержанных граждан
По итогам встречи, которая состоялась 15 июля в Киеве, омбудсмены также выразили готовность предоставить возможность независимым врачам обследовать украинских граждан, в частности, моряков, которые были задержаны в в 2018 году за нарушение границы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 06:54
Политика
В Совфеде убеждены, что конфликт в Донбассе можно решить одним звонком
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.
Обновлено в 02:14
Общество
Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.
Обновлено в 06:48
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Недвижимость
Банк «Открытие» снижает ставки по ипотеке
Базовая ставка снижена до 9,9%. А зарплатные клиенты «Открытия» или клиенты, заполнившие заявку на сайте банка, смогут рассчитывать на ставку от 9,3% годовых.
Обновлено в 06:15
Игры
Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал, что в игре будет «техническая возможность» устроить резню в церкви
Квест-директор Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич рассказал о подробностях игры.
Обновлено в 06:25
Общество
Модернизация дока под «Адмирал Кузнецов» стоит 20 миллиардов
Компания И.И.С.из Санкт-Петербурга заключила контракт по модернизации сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске за 20 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Авто
Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг
Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43
Политика
Опубликована тайная переписка грузинских дипломатов о связях Москвы и Тбилиси
Грузинский дипломат в 2017 году предупреждала правительство страны о связях члена правящей партии «Грузинская мечта» Закарии Куцнашвили, российского парламентария Сергея Гаврилова и Ассамблеи православных депутатов.
Обновлено в 06:02
Космос
Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась
Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.
Обновлено вчера в 11:07
Спорт
Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира
Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса
Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 06:48
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06