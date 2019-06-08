Футбол
Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеруRT на русском 10:13
Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший о своём уходе из мадридского «Атлетико», заявил, что уже знает, в каком клубе продолжит карьеру. «Я уже знаю, где буду играть», — приводит слова Гризманна Le10sport. 14 мая стало известно, что Гризманн покинет «Атлетико» по завершении сезона.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:10, Ашберн
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Представители всех районов Псковской области прибыли на шуточный парад: 24 команды в костюмах времен Александра Пушкина или в образах его персонажей проходят на поляну парадным строем, передает корреспондент Псковского агентства информации.
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США дали Турции время, чтобы отказаться от С-400
Турция купит С-400 вопреки угрозам США По словам исполняющего обязанности главы Пентагона, у Анкары, чтобы изменить свой взгляд на вопрос о закупке С-400, есть время до конца июля этого года.
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Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео
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Калви не вернут уплаченные за участие в ПМЭФ средства
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Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ
Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
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