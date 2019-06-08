Футбол

Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеруRT на русском 10:13

Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший о своём уходе из мадридского «Атлетико», заявил, что уже знает, в каком клубе продолжит карьеру. «Я уже знаю, где буду играть», — приводит слова Гризманна Le10sport. 14 мая стало известно, что Гризманн покинет «Атлетико» по завершении сезона.
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Гризманн рассказал о своем новом клубе

Газета.Ru11:08

Гризманн определился с продолжением карьеры

Матч ТВ10:45

Гризманн: знаю, в каком клубе продолжу карьеру

Чемпионат09:56

Антуан Гризманн: «Я уже знаю, где буду играть»

Спорт-Экспресс10:03

Гризманн сообщил, что знает, в какой клуб перейдет

Sport24.ru10:02

Гризманн заявил, что уже знает, где продолжит карьеру

Нева Спорт10:05

Гризманн о своем будущем: «Я уже знаю, где буду играть»

Sports.ru10:47
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
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Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что, несмотря на заявления Трампа о выводе войск, США намерены сохранить свои позиции на Ближнем Востоке на долгое время.
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Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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