Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеруRT на русском вчера в 10:13

Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший о своём уходе из мадридского «Атлетико», заявил, что уже знает, в каком клубе продолжит карьеру. «Я уже знаю, где буду играть», — приводит слова Гризманна Le10sport. 14 мая стало известно, что Гризманн покинет «Атлетико» по завершении сезона.

Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеру

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