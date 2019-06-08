Футбол

Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеруRT на русском 10:13

Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший о своём уходе из мадридского «Атлетико», заявил, что уже знает, в каком клубе продолжит карьеру. «Я уже знаю, где буду играть», — приводит слова Гризманна Le10sport. 14 мая стало известно, что Гризманн покинет «Атлетико» по завершении сезона.
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Гризманн рассказал о своем новом клубе

Газета.Ru11:08

Гризманн о своем будущем: «Я уже знаю, где буду играть»

Sports.ru10:47

Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеру

RT на русском10:13

Гризманн заявил, что уже знает, где продолжит карьеру

Нева Спорт10:05

Гризманн сообщил, что знает, в какой клуб перейдет

Sport24.ru10:02

Гризманн: знаю, в каком клубе продолжу карьеру

Чемпионат09:56

Гризманн определился с продолжением карьеры

Матч ТВ10:45
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:52, Ашберн
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В Казахстане стартовали президентские выборы

Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана открылись в большинстве регионов страны.
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Козак сообщил о тайных переговорах о смене внешней политики Молдавии

Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк вел переговоры с Социалистической партией, намереваясь заключить тайное соглашение о смене внешней политики республики.
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Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
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Футбол

Сборная Франции проиграла Турции в матче отбора Евро-2020

Сборная Турции одержала домашнюю победу над командой Франции (2:0) в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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Еще одно решение конституционный суд принял через несколько часов после избрания Гречаный спикером парламента.
Обновлено в 19:12
Происшествия

Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест

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Врачи из Катара дали советы, как вести себя во время жары

На Аравийском полуострове, где по ночам держится температура около 40 градусов, лучше всех знают, как вести себя в жару.
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Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено в 18:37
Происшествия

Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21
Происшествия

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Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
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Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков

Специалисты из Роскачества составили список напитков, которые представляют угрозу для здоровья человека.
Обновлено 06 июня в 15:27
Политика

Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по Brexit

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Обновлено в 20:19
Технологии

Глава Роскомнадзора признал невозможность блокировки Telegram в России

Глава ведомства выразил надежду, что в ближайшее время появятся нормативные акты, которые позволят прибегать к менее болезненным способам воздействия.
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«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
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Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
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Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Пулково

Лайнер «Уральских авиалиний» был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после вылета из-за сигнала о неисправности.
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Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Общество

Московская и Тульская область готовят общий маршрут для туристов

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с РИА Новости сообщила, что Московская и Тульская области ведут разработку совместного туристического маршрута, который предлагает готовую программу с пребыванием в обоих регионах.
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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 07:33
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На востоке Китая из-за наводнений эвакуировали 45 тысяч человек

Около 45 тысяч местных жителей эвакуированы в восточной китайской провинции Цзянси из-за продолжающихся ливней и вызванных ими наводнений, сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало, говорится в заявлении местных управления по чрезвычайным ситуациям.
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15 важных текстов Ивана Голунова

Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.
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Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сюжета сериала

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Здоровье

Вся правда о супах: есть ли в них какая-то польза

Согласно недавнему соцопросу, 76% россиян едят супы практически в ежедневном режиме.
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Лидер Партии социалистов избрана председателем парламента Молдавии

Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный избрана председателем парламента государства.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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