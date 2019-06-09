Футбол
Гризманн заявил, что уже знает, где продолжит карьеруНева Спорт 08 июня в 10:05
Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что уже определился со следующим клубом в своей карьере. По словам форварда, который в мае попрощался с поклонниками мадридского клуба, он уже знает свой новый клуб. «Я уже знаю, где буду играть», — приводит слова ГризманнаTélématin.
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