Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.

Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»

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