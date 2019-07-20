Футбол
Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»RT на русском вчера в 15:59
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
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Армия и оружие
Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе
Обновлено в 07:30
Общество
В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы
В Екатеринбурге после ночной грозы затопило сразу несколько улиц, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено в 05:00
Политика
Опубликовано аудио переговоров военных с экипажем задержанного танкера
Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, обнародовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины
Обновлено в 05:53
Общество
Тайфун «Данас» обрушился на юг Приморья
Тайфун "Данас", бушевавший над территорией Северной Кореи, начал оказывать влияние на юг Приморского края.
Обновлено в 07:10
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Пункт пропуска в Донбассе вновь закрыли из-за мины
Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донецкой области второй раз за сутки приостановил работу из-за обнаружения возле него неразорвавшейся мины.
Обновлено в 07:27
Космос
50 лет назад состоялась высадка на Луну
Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Экономика
Как изменился брокерский рынок за 3 года: исследование РБК Quote
За последние три года рынок брокерских услуг заметно изменился.
Обновлено в 02:13
Экономика
ЦБ решил ограничить покупку иностранных акций россиянами
Россиянам, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, может быть ограничен доступ к инвестициям в ценные бумаги без тестирования, сообщает РБК со ссылкой на документы ЦБ.
Обновлено вчера в 08:31
Футбол
Эмери намерен подписать четырех игроков
Главный тренер английского "Арсенала" Унаи Эмери рассказал про то, какие усиления планируются лондонским клубом в текущее трансферное окно, передает Sky Sports.
Обновлено в 06:28
Политика
Порошенко на выборах в Раду потребовал остановить «российский реванш»
Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко проголосовал на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:24
Космос
Последний пуск «Протона-М» был на волосок от катастрофы
Подвиг заключается в том, что они в рекордные сроки устранили серьезные неполадки в ракете-носителе «Протон-М» и обеспечили вывод на орбиту российско-германской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ».
Обновлено 18 июля в 07:02
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Общество
В Омске произошел выброс в атмосферу нескольких загрязняющих веществ
В августе прошлого года Департамент Росприроднадзора по СФО провел внеплановую проверку ООО ПК "ХимПром", в ходе которой выяснилось, что предприятие осуществляет ненормированные выбросы загрязняющих веществ.
Обновлено в 05:43
Происшествия
На подъезде к Крымскому мосту на Кубани в ДТП погибли три человека
Микроавтобус столкнулся с "КамАЗом" на краснодарской трассе на подъезде к Крымскому мосту, в ДТП погибли водитель и два пассажира микроавтобуса, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:47
Политика
Россия: Путин и Лукашенко посетили Валаамский мужской монастырь
Главы двух государств побывали в Спасо-Преображенском мужском монастыре, где прошла служба, а также посетили Смоленский скит Валаамского монастыря, в котором жил иеросхимонах Ефрем.
Обновлено 18 июля в 08:46
Авто
Составлен рейтинг лучших российских спорткаров
Замкнули пятерку самые известные спорткары из списка – Marussia B1 (или B2) с 3,5-литровой «шестеркой» на 240 сил и среднемоторный родстер «Крым», построенный российскими студентами на базе LADA Kalina.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено вчера в 13:44
Религия
Богатство и власть не помогут «узреть Бога», считает патриарх Кирилл
Положение во власти и уровень материального благосостояния не помогут человеку "узреть Бога", для этого нужно иметь чистое сердце, заявил патриарх Кирилл.
Обновлено в 07:20
Политика
Министр финансов Великобритании уйдет в отставку из-за Бориса Джонсона
Британский министр финансов Филип Хаммонд заявил, что покинет свой пост после того, как Бориса Джонсона объявят новым премьер-министром, сообщает Sky News.
Обновлено в 06:28
Наука
Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью
В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30
Здоровье
Новосибирскую область окутал дым от лесных пожаров в Красноярском крае
Ветер принес в Новосибирскую область дым от лесных пожаров в Красноярском крае, наблюдается дымка с запахом гари, но угрозы для людей нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 05:30
Общество
Более 110 тыс. человек эвакуировали из-за сильных ливней в Японии
Более 110 тыс. человек были эвакуированы в Японии из-за сильных ливней, которые принес тайфун «Данас».
Обновлено в 01:00