Футбол
Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»RT на русском 15:59
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
Здоровье
Восьмилетняя амурчанка Александра Болотина прошла лечение в Корее
Восьмилетняя амурчанка Александра Болотина отправилась в корейскую клинику и прошла химиотерапию.
Обновлено в 20:21
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 02:17
Культура
Месть мафии, яд или мистика. Что убило великого Брюса Ли
Будучи сыном актёра, Брюс Ли дебютировал в кино в три года, сыграв в фильме маленькую девочку.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Врачи назвали список полезных витаминов для сердца
Омега-3 назван полезным для сердца, так как имеет влияние на его здоровье и препятствует воспалительным процессам в организме.
Обновлено в 20:10
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Экономика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Лондон в письме Совбезу ООН назвал действия Ирана с танкером «незаконным вмешательством»
Великобритания проинформировала Совет Безопасности ООН о ситуации вокруг задержания Ираном следовавшего под британским флагом танкера Stena Impero, назвав действия иранских властей "незаконным вмешательством".
Обновлено в 20:13
Космос
«Гагаринский старт» космодрома Байконур модернизируют в скором времени
Реконструкция площадки номер 1 космодрома Байконур, с которой в полет отправился Юрий Гагарин, не будет консервироваться в ожидании реконструкции, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 20:57
Шоу-бизнес
«Женщина, полегче»: Вера Брежнева в купальнике отбросила стеснение
«Стеснение пропало, градус повышен», — процитировала Вера Брежнева песню Филиппа Киркорова и разделась до бикини.
Обновлено в 14:15
Политика
Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 18:25
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой
Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой Экс-супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу застали в объятиях эффектной брюнетки.
Обновлено в 14:06
Общество
Наивысший уровень опасности объявили в Японии из-за ливней
На территории нескольких районов префектуры Нагасаки в Японии был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней.
Обновлено в 02:45
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено в 04:23
Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Политика
Рябков встретился с Мадуро в Каракасе
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Футбол
Экс-тренер «Милана» рассказал об отношении к геям
Бывший главный тренер итальянского "Милана" Арриго Сакки рассказал о своем отношении к футболистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией, передает известный спортивный журналист Танкреди Палмери.
Обновлено в 20:48
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.
Обновлено в 17:43
Экономика
Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года
Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.
Обновлено вчера в 13:01
Энергетика
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 01:19
Происшествия
Под Выборгом поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода
Под колеса электропоезда «Ласточка», следующий из Петербурга в Выборг, в Выборгском районе Ленинградской области сбил пешехода.
Обновлено в 15:16
Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес
Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини
Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.
Обновлено в 06:53
Гаджеты
Apple Watch превращается в классический Apple iPod благодаря новой зарядной станции
Обновлено в 16:35