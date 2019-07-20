Футбол

Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»RT на русском 15:59

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Гризманн рассказал, как его приняли футболисты «Барселоны»

Чемпионат16:34

Антуан Гризманн: «Я расплакался от счастья, когда состоялся мой переход в „Барселону“»

Матч ТВ16:37

Гризманн расплакался после перехода в «Барселону»

Советский спорт15:59

Гризманн плакал от счастья, когда стал игроком «Барселоны»

Спорт-Экспресс15:53

Гризманн: «Плакал от счастья, когда состоялся мой переход в „Барселону“»

Sport24.ru15:39

Антуан Гризманн: «Когда стал игроком „Барселоны“, позвонил отцу и рыдал в телефон от радости»

Sports.ru16:32

Гризманн: «После перехода в „Барселону“ я позвонил отцу и заплакал»

ProstoProSport14:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
Здоровье

Восьмилетняя амурчанка Александра Болотина прошла лечение в Корее

Восьмилетняя амурчанка Александра Болотина отправилась в корейскую клинику и прошла химиотерапию.
Обновлено в 20:21
Наука

Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов

Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 02:17
Культура

Месть мафии, яд или мистика. Что убило великого Брюса Ли

Будучи сыном актёра, Брюс Ли дебютировал в кино в три года, сыграв в фильме маленькую девочку.
Обновлено в 11:00
Политика

Ruptly опубликовало видео задержания Ираном британского танкера

Обновлено в 16:39
Здоровье

Врачи назвали список полезных витаминов для сердца

Омега-3 назван полезным для сердца, так как имеет влияние на его здоровье и препятствует воспалительным процессам в организме.
Обновлено в 20:10
Политика

Путин назвал причину отказа от президентства

Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Экономика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 09:09
Политика

Лондон в письме Совбезу ООН назвал действия Ирана с танкером «незаконным вмешательством»

Великобритания проинформировала Совет Безопасности ООН о ситуации вокруг задержания Ираном следовавшего под британским флагом танкера Stena Impero, назвав действия иранских властей "незаконным вмешательством".
Обновлено в 20:13
Космос

«Гагаринский старт» космодрома Байконур модернизируют в скором времени

Реконструкция площадки номер 1 космодрома Байконур, с которой в полет отправился Юрий Гагарин, не будет консервироваться в ожидании реконструкции, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 20:57
Шоу-бизнес

«Женщина, полегче»: Вера Брежнева в купальнике отбросила стеснение

«Стеснение пропало, градус повышен», — процитировала Вера Брежнева песню Филиппа Киркорова и разделась до бикини.
Обновлено в 14:15
Политика

Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол

На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом

После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 18:25
Происшествия

В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина

Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой

Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой Экс-супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу застали в объятиях эффектной брюнетки.
Обновлено в 14:06
Общество

Наивысший уровень опасности объявили в Японии из-за ливней

На территории нескольких районов префектуры Нагасаки в Японии был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней.
Обновлено в 02:45
Кино

Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено в 04:23
Политика

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

Обновлено в 20:41
Кино

Пьер Ришар прилетел в Ессентуки

Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Политика

Рябков встретился с Мадуро в Каракасе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Армия и оружие

В Белоруссии отреагировали на данные о войсках России в Чернобыле

Обновлено в 20:16
Футбол

Экс-тренер «Милана» рассказал об отношении к геям

Бывший главный тренер итальянского "Милана" Арриго Сакки рассказал о своем отношении к футболистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией, передает известный спортивный журналист Танкреди Палмери.
Обновлено в 20:48
Общество

Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника

Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.
Обновлено в 17:43
Экономика

Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года

Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.
Обновлено вчера в 13:01
Энергетика

Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 01:19
Происшествия

Под Выборгом поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода

Под колеса электропоезда «Ласточка», следующий из Петербурга в Выборг, в Выборгском районе Ленинградской области сбил пешехода.
Обновлено в 15:16
Политика

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце

Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес

Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини

Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.
Обновлено в 06:53
Гаджеты

Apple Watch превращается в классический Apple iPod благодаря новой зарядной станции

Обновлено в 16:35
Армия и оружие

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Первомайска

Обновлено в 20:47
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное