Футбол

Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»RT на русском вчера в 15:59

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
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Гризманн: «Плакал от счастья, когда состоялся мой переход в „Барселону“»

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Антуан Гризманн: «Я расплакался от счастья, когда состоялся мой переход в „Барселону“»

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Антуан Гризманн: «Когда стал игроком „Барселоны“, позвонил отцу и рыдал в телефон от радости»

Sports.ruвчера в 16:32

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Гризманн: «После перехода в „Барселону“ я позвонил отцу и заплакал»

ProstoProSportвчера в 14:41
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Инвестиции в краудфандинг ограничат 600 тыс. рублей в год

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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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