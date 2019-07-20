Футбол
Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»RT на русском вчера в 15:59
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
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Единоборства
Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA
Обновлено в 01:48
Авто
Volkswagen Tayron установил рекорд по продажам
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
На Украине начались досрочные выборы в Раду
На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Происшествия
В Москве на задержанного со сломанной рукой составили протокол
Кутенкова отпустили из отдела, суд состоится в понедельник, сообщает портал «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 16:28
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено 19 июля в 04:35
Политика
Зеленский показал ужасное состояние крейсера «Украина»
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 18:52
Политика
Посол Украины рассказал о подорванном доверии к Германии из-за РФ
Доверие жителей Украины к Германии пошатнулось после восстановления полномочий Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
Косачев заявил о риске начала войны в Персидском заливе
США намерены воспользоваться обострением обстановки в Ормузском проливе, завил в Facebook российский сенатор Константин Косачев.
Обновлено вчера в 07:30
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Кино
Новый фильм побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Обновлено в 00:44
Экономика
Инвестиции в краудфандинг ограничат 600 тыс. рублей в год
Рядовые граждане смогут вложить в краудфандинговые проекты не более 600 тыс. руб. в год, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено вчера в 13:40
Единоборства
Тренер Дадашева рассказал о состоянии боксера
Обновлено вчера в 15:20
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено вчера в 04:23
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Здоровье
Топ-5 самых эффективных средств от запора назвали медики
Лидером Топ-5 самых лучших средств от запора медики назвали волокно подорожника, которое вырабатывается из семян растения.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Появилось видео задержания британского танкера спецназом Ирана
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
В Брянской области загорелся дом-интернат для престарелых
Обстоятельства возгорания выясняются.
Обновлено в 01:11
Единоборства
Дерек Чисора нокаутировал Шпильку
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
На Украине заявили о готовности противостоять российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 22:40
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США
О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
АПРК «Смоленск» и крейсер «Маршал Устинов» встали на рейд в Кронштадте
Атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) "Смоленск" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" встали на Большой Кронштадтский рейд для участия в параде ко Дню ВМФ.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
В Японии пройдут выборы в верхнюю палату парламента
Выборы в Палату советников (верхнюю палату парламента) пройдут в воскресенье в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол
Алжир бурно празднует победу в Кубке Африки на улицах столицы
В Алжире прошло празднование победы футбольной сборной страны в Кубке африканских наций, сообщает "СЭ".
Обновлено вчера в 21:59
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1
Обновлено вчера в 13:53
Политика
После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски
Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено вчера в 19:43
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 19:17
Религия
Праздник Казанской иконы Божией Матери отметят в Котельниках
В воскресенье в подмосковных Котельниках пройдет празднование Дня Казанской иконы Божией Матери, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 21:00