Футбол

Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»RT на русском 15:59

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
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Гризманн: «Плакал от счастья, когда состоялся мой переход в „Барселону“»

Sport24.ru15:39

Гризманн плакал от счастья, когда стал игроком «Барселоны»

Спорт-Экспресс15:53

Гризманн расплакался после перехода в «Барселону»

Советский спорт15:59

Антуан Гризманн: «Я расплакался от счастья, когда состоялся мой переход в „Барселону“»

Матч ТВ16:37

Гризманн рассказал, как его приняли футболисты «Барселоны»

Чемпионат16:34

Антуан Гризманн: «Когда стал игроком „Барселоны“, позвонил отцу и рыдал в телефон от радости»

Sports.ru16:32

Гризманн: «После перехода в „Барселону“ я позвонил отцу и заплакал»

ProstoProSport14:41
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Армия и оружие

В ЛНР призвали расследовать обстрел Первомайска

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Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
Обновлено в 17:19
Технологии

Хакеры взломали сайт тайных подрядчиков ФСБ

13 июля 2019 года на главной странице сайта московской IT-компании «Сайтэк» появилось странное изображение: жёлтый улыбающийся пекафейс во весь экран.
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Врачи: Школьные каникулы вредят психическому здоровью

Американские учёные проводили исследование, в результате которого выяснили, что летние школьные каникулы вредят психическому здоровью детей и педагогов в виду большой длительности.
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Экономика

Николаев: мост через реку Лена поможет экономить более 8 млрд рублей в год

Строительство моста через реку Лена позволит снизить расходы на северный завоз в Якутии на 8,4 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.
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Россия заявила о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

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Обновлено вчера в 07:50
Общество

В США из-за жары погибли шесть человек

Аномально жаркая погода стала причиной гибели по меньшей мере шести человек в разных штатах США.
Обновлено в 14:21
Футбол

Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»

Обновлено в 16:02
Армия и оружие

Иран продемонстрировал доказательство лжи США о «сбитом» беспилотнике

Время в кадре соответствует бортовым часам летательного аппарата – он продолжает снимать американский корабль даже после заявления Трампа о том, что беспилотник сбит.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами

Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".
Обновлено в 11:48
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Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой

Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой Экс-супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу застали в объятиях эффектной брюнетки.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие

В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Синенкова, это решение было принято по итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске.
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Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.
Обновлено в 13:45
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 10:01
Кино

HBO показала официальный трейлер «Хранителей»

На мероприятие Comic-Con 2019 канал HBO привёз новый трейлер будущего сериала «Хранители».
Обновлено в 16:00
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:1

Обновлено в 08:08
Политика

Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс

Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
Обновлено вчера в 11:10
Общество

Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp

Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
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Происшествия

Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше

Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Общество

Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника

Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
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Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини

Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.
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Армия и оружие

В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США

О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено в 17:35
Политика

Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск

Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в длительный отпуск из-за многочисленных приступов дрожи.
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Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Музыка

Группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена

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В сети появился трейлер мистического триллера об убийствах в Петербурге XIX века

В сети появился трейлер мистического триллера «Девятая», который повествует о ритуальных убийствах в Петербурге времён царствования Николая II.
Обновлено в 16:48
Футбол

«Рубин» опроверг слухи о переносе матча с «Ахматом» в Нижний Новгород

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» опровергла информацию о переносе матча третьего тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» в Нижний Новгород.
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Армия и оружие

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Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
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Руководитель дела «Чистые руки» умер в Италии

В Италии скончался бывший прокурор, руководитель громкого дела "Чистые руки" Франческо Саверио Боррелли.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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