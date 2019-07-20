Футбол
Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»RT на русском 15:59
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Армия и оружие
В ЛНР призвали расследовать обстрел Первомайска
Обновлено в 17:46
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Футбол
Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
Обновлено в 17:19
Технологии
Хакеры взломали сайт тайных подрядчиков ФСБ
13 июля 2019 года на главной странице сайта московской IT-компании «Сайтэк» появилось странное изображение: жёлтый улыбающийся пекафейс во весь экран.
Обновлено в 15:00
Здоровье
Врачи: Школьные каникулы вредят психическому здоровью
Американские учёные проводили исследование, в результате которого выяснили, что летние школьные каникулы вредят психическому здоровью детей и педагогов в виду большой длительности.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
Николаев: мост через реку Лена поможет экономить более 8 млрд рублей в год
Строительство моста через реку Лена позволит снизить расходы на северный завоз в Якутии на 8,4 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.
Обновлено в 10:42
Политика
Россия заявила о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
17 июля, в пятую годовщину авиакатастрофы, в российском внешнеполитическом ведомстве высказались по поводу расследования инцидента: в официальном комментарии Министерства иностранных дел России говорится, что трагедия превратилась в инструмент нечистоплотной политической игры против РФ.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
В США из-за жары погибли шесть человек
Аномально жаркая погода стала причиной гибели по меньшей мере шести человек в разных штатах США.
Обновлено в 14:21
Футбол
Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»
Обновлено в 16:02
Армия и оружие
Иран продемонстрировал доказательство лжи США о «сбитом» беспилотнике
Время в кадре соответствует бортовым часам летательного аппарата – он продолжает снимать американский корабль даже после заявления Трампа о том, что беспилотник сбит.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами
Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой
Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой Экс-супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу застали в объятиях эффектной брюнетки.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Синенкова, это решение было принято по итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске.
Обновлено в 04:24
Политика
Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.
Обновлено в 13:45
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 10:01
Кино
HBO показала официальный трейлер «Хранителей»
На мероприятие Comic-Con 2019 канал HBO привёз новый трейлер будущего сериала «Хранители».
Обновлено в 16:00
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1
Обновлено в 08:08
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp
Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше
Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 11:27
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини
Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США
О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено в 17:35
Политика
Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск
Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в длительный отпуск из-за многочисленных приступов дрожи.
Обновлено в 16:46
Музыка
Группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена
Обновлено в 16:45
Кино
В сети появился трейлер мистического триллера об убийствах в Петербурге XIX века
В сети появился трейлер мистического триллера «Девятая», который повествует о ритуальных убийствах в Петербурге времён царствования Николая II.
Обновлено в 16:48
Футбол
«Рубин» опроверг слухи о переносе матча с «Ахматом» в Нижний Новгород
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» опровергла информацию о переносе матча третьего тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» в Нижний Новгород.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
«Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57
Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
Обновлено вчера в 15:18
Общество
Руководитель дела «Чистые руки» умер в Италии
В Италии скончался бывший прокурор, руководитель громкого дела "Чистые руки" Франческо Саверио Боррелли.
Обновлено в 18:00