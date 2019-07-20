Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.

Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»

Интернет Компания Google получила патент на гибридный ноутбук «2-в-1» На этой неделе патентное бюро США выдало поисковому гиганту соответствующий патент на гибридный ноутбук «2-в-1».

Происшествия Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.

Политика КСИР опубликовал видео задержания британского танкера Корпус стражей исламской революции в субботу (КСИР), 20 июля, опубликовал видео задержания танкера под флагом Великобритании.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Спорт Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".

Футбол Ростов — Спартак 2:2 Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.

Происшествия Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.

Политика Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.

Шоу-бизнес Пригожин объяснил причину атаки россиян на Instagram Леди Гаги Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал травлю американской певицы Леди Гаги, которая стала объектом насмешек россиян из-за супермодели Ирины Шейк.

Технологии В Microsoft показали железо Project xCloud Будущий потоковый игровой сервис Project xCloud разработки Microsoft пока что находится в стадии ЗБТ.

Политика Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.

Политика Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400 Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.

Недвижимость Квартиры наполнились арендаторами Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.

Шоу-бизнес Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню Стоит отметить, что сестра Ольги Бузовой всегда старалась не отставать от телезвезды.

Политика Стали известны доходы Ангелы Меркель Из €19 796, 68, официальная зарплата Меркель составляет €17 701,40 (1 млн 253 тыс 126 рублей).

Шоу-бизнес Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.

Происшествия В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.

Авто Toyota назвала дату премьеры нового компактного кроссовера Есть также данные, что длина кроссовера не превысит 4 метров, а его основной станет платформе TNGA.

Авто В продаже появились новые кузова для VW Transporter первого поколения Отныне любой желающий может отреставрировать легендарный микроавтобус Volkswagen Transporter первого поколения.

Наука Названы способные повлиять на появление рака события в жизни Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.