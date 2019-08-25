Французский нападающий Антуан Гризманн забил свой первый гол в официальной игре за "Барселону". Гризманн перешел в стан "сине-гранатовых" этим летом из мадридского "Атлетико". В матче второго тура Примеры против "Бетиса", который проходит в настоящее время, Гризманн забил в концовке первого тайма.

Гризманн забил первый гол за «Барселону»

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