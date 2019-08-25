Футбол
Гризманн забил первый гол за «Барселону»Bobsoccer 15:48
Французский нападающий Антуан Гризманн забил свой первый гол в официальной игре за "Барселону". Гризманн перешел в стан "сине-гранатовых" этим летом из мадридского "Атлетико". В матче второго тура Примеры против "Бетиса", который проходит в настоящее время, Гризманн забил в концовке первого тайма.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Космос
Рогозин оценил готовность экипажа к перестыковке «Союза» с МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа на смену «Союзу МС-13».
Обновлено в 09:12
Политика
Лидеры G7 решили отказать России
В сообщениях СМИ говорится, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой попали в ДТП
К своему посту 30-летняя женщина прикрепила фото себя и своего 59-летнего супруга в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 13:01
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Московский "Спартак" переиграл самарские "Крылья Советов" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:42
Футбол
«Арсенал» дома победил «Оренбург»
Обновлено в 16:30
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Футбол
Виктор Гончаренко: «Наш малочисленный отряд движется вперед»
Наш малочисленный отряд все равно движется вперед.
Обновлено в 11:52
Экономика
Глава Таджикистана запустил проект по модернизации Кайраккумской ГЭС
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал старт модернизации Кайраккумской ГЭС в городе Гулистоне, сообщили в пресс-службе главы государства.
Обновлено 23 августа в 01:52
Происшествия
Пляж в Барселоне эвакуировали из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа близ исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:47
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.
Обновлено в 08:53
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Трамп пожалел о небольшом повышении пошлин на товары из КНР
Президент США Дональд Трамп пожалел о своем решении поднять пошлины на импорт из Китая на 5%, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Политика
Трамп рассказал о самом частом вопросе на саммите G7
Президент США Дональд Трамп рассказал, какой вопрос ему чаще всего задавали другие лидеры стран-членов "Большой семерки" в Биаррице.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью
Недавно Дарья выложила новый снимок в Instagram, на котором запечатлено, как она кормит грудью Марка.
Обновлено в 04:00
Общество
В России вновь выросла площадь лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в России выросла на 7,7 тыс. га, до 50,1 тыс. га, сообщает «Авиалесоохрана».
Обновлено в 12:00
Политика
В Абхазии начались выборы президента
В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики.
Обновлено в 02:09
Футбол
Блаттер: когда сказал, что Месси лучше Роналду, Перес был в ярости
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал о разговоре с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом после того, как он поставил форварда «Барселоны» Лионеля Месси выше тогда ещё нападающего «сливочных» Криштиану Роналду.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Авто
Дизайнеры создали Lada XRAY кабриолет
В Сети был опубликован рендер кросс-кабриолета, созданного независимыми дизайнерами на базе Lada XRAY Cross.
Обновлено в 16:28
Футбол
Эдуардо Докампо: «Не смогли справиться с высоким темпом „Ростова“»
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после выездного поражения от «Ростова» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что считает победу соперника заслуженной.
Обновлено в 15:06
Происшествия
ДТП на трассе под Саратовом: двое погибли и пострадал 9-летний ребенок
Погибли 32-летняя женщина и 34-летний мужчина, 9-летний ребенок госпитализирован с ожогами прибывшими спасателями облспаса.
Обновлено в 15:27
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено 23 августа в 06:28
Политика
Шойгу предложил Додону уничтожить арсеналы боеприпасов в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в Facebook, что министр обороны России Сергей Шойгу, который посещал с официальным визитом Кишинев и Тирасполь, предложил ему начать процесс утилизации боеприпасов, которые хранятся на складе недалеко от села Колбасна в Приднестровье.
Обновлено вчера в 20:41
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
Обновлено вчера в 04:58
Политика
Песков подтвердил проработку саммита «нормандской четверки»
Ангела Меркель на саммите G7 во французском Биаррице заявила, что и Германия и Франция хотели бы провести встречу с президентами России и Украины.
Обновлено в 14:17