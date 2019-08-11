Футбол
Гризманн: надеюсь, что забил первый из многих голов за «Барселону»Чемпионат 04:24
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился впечатлениями от первого гола за каталонский клуб. Напомним, французский форвард отличился в товарищеском матче с "Наполи" (4:0).
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Футбол
Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров
Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Экономика
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.
Обновлено в 10:19
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Авто
Уникальный Lamborghini Miura выставят на аукцион
Сообщается, что торги проведет знаменитый аукционный дом «Сотбис» уже в конце октября 2019 года.В заброшенном немецком амбаре ранее был случайно обнаружен раритетный суперкар Lamborghini Miura с номером шасси 4245.
Обновлено в 10:01
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Политика
Автор Telegram-канала «Товарищ майор» отрицает причастность к утечке данных оппозиционеров
Через несколько часов пост удалили, но СМИ организовали расследование с целью найти автора Telegram-канала.
Обновлено в 09:51
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева женятся
На днях в сети появилась информация о том, что известный режиссер 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева наконец-то решили узаконить свои отношения и готовятся к свадьбе.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Человек погиб после обрушения в шахте Якутии
Один человек погиб после обрушения горных пород в шахте в Якутии.
Обновлено в 10:20
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества
В Татарстане на трассе М-7 "Волга" экстренным службам пришлось оцепить трассу и организовать объезд участка дороги из-за утечки опасного вещества тригонокса из автоцистерны.
Обновлено в 09:28
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Технологии
Программист вживил под кожу чип для открывания электромобиля Tesla
Разработчик программного обеспечения под ником Amie DD вживила себе под кожу на руке чип из ключ-карты для электрокара Tesla Model 3. Теперь перспектива забыть его дома девушке не грозит.
Обновлено в 05:43
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Происшествия
Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных
Обновлено в 04:17
Происшествия
Правозащитники объявили вознаграждение за сведения о личности полицейского, ударившего в живот девушку вчера на акции
Руководитель группы "Агора" Павел Чиков написал в своем Твиттере, что заплатит за данные о бойце 2-го оперативного полка столичного управления МВД 100 тысяч рублей.
Обновлено в 09:30
Здоровье
Врачи рассказали, кому можно есть арбуз
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
Волонтера от партии «Яблоко» задержали по делу о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет РФ задержал волонтера от партии "Яблоко" Валерия Костенка в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 09:24
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Политика
Синоптик оценил сообщение о применении климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг предположение депутата Госдумы Алексея Журавлёва о влиянии США на погоду в России с помощью климатического оружия.
Обновлено вчера в 11:19
Футбол
«Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:19