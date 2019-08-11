Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился впечатлениями от первого гола за каталонский клуб. Напомним, французский форвард отличился в товарищеском матче с "Наполи" (4:0).

Гризманн: надеюсь, что забил первый из многих голов за «Барселону»

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