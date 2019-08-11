Футбол
Гризманн прокомментировал первый гол за «Барселону»Нева Спорт 08:25
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн забил первый гол в составе нового клуба. Французский нападающий отличился в матче с "Наполи", который его команда выиграла со счетом 4:0. После игры Гризманн заметил, что очень рад первому забитому мячу в футболке "Барселоны".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:05, Вашингтон
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