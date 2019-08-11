Футбол

Гризманн прокомментировал первый гол за «Барселону»Нева Спорт 08:25

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн забил первый гол в составе нового клуба. Французский нападающий отличился в матче с "Наполи", который его команда выиграла со счетом 4:0. После игры Гризманн заметил, что очень рад первому забитому мячу в футболке "Барселоны".
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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