Гризманн высказался о поражении сборной Франции в матче с ТурциейГазета.Ru 06:38

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился эмоциями после поражения от команды Турции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".

Гризманн высказался о поражении сборной Франции в матче с Турцией

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