Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo. Сумма отступных за контракт игрока составит €120 млн. Об этом решении футболиста уведомили его адвокаты.

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