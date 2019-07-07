Футбол

Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»Газета.Ru вчера в 13:49

Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo. Сумма отступных за контракт игрока составит €120 млн. Об этом решении футболиста уведомили его адвокаты.
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В «Атлетико» подтвердили, что Гризманн не явился в расположение команды в установленный срок

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Гризманн не прибыл в расположение «Атлетико» для старта подготовки к сезону

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Спорт-Экспрессвчера в 17:15

Гризманн не прибыл в расположение «Атлетико» для старта подготовки к сезону

Soccer.ruвчера в 15:06

Гризманн не приехал на базу «Атлетико» для старта предсезонной подготовки

Sport24.ruвчера в 15:38
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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