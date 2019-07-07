Футбол
Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»Газета.Ru 13:49
Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo. Сумма отступных за контракт игрока составит €120 млн. Об этом решении футболиста уведомили его адвокаты.
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