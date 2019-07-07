Футбол
Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»Soccer.ru вчера в 12:41
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн принял решение самостоятельно выкупить свой контракт у клуба за 120 миллионов евро, сообщает издание AS.
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Политика
Сотрудники «Рустави-2» увольняются после оскорбления Путина
Ранее генеральный директор телекомпании "Рустави-2" извинился за инцидент с бранью журналиста Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:32
Политика
В Латвии состоится инаугурация нового президента республики
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений
Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца
Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 03:25
Космос
Москвичи с 10 по 29 июля смогут наблюдать МКС в вечернем небе
Обновлено в 03:54
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в строительстве телемоста с Россией
Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о недопустимости телемоста, который "построил" бывший президент страны Петр Порошенко, между украинской и российской сторонами.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Поклонники перестали узнавать звезду «Универа» Виталия Гогунского
Обновлено вчера в 07:50
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Общество
Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта
Мегаполисы сравнивались по четырем показателям — доступности жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровню благоустройства города, развитию транспортной системы и обеспеченности коммерческой недвижимостью.
Обновлено в 02:24
Здоровье
Минздрав и Минтруд утвердили положение о паллиативной помощи
Основные положения о помощи неизлечимым пациентам утвердили сразу два ведомтсва: Минздрав и Минтруд.
Обновлено в 01:57
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено 06 июля в 13:47
Происшествия
В Приморье ребенок лишился пальца из-за травмы в игровой зоне ТЦ
Двухлетнему ребенку в городе Уссурийск Приморского края ампутировали палец, который он травмировал в игровой комнате торгового центра, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Приморскому краю.
Обновлено в 01:39
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Армия и оружие
Узбекистан купит у России истребители
Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 02:38
Культура
В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
Грузинские пользователи соцсетей резко отреагировали на оскорбления телеведущего Георгия Габунии в адрес Владимира Путина, пишет Sputnik Грузия.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Мэр Тбилиси отреагировал на мат журналиста в адрес Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на нецензурную ругать грузинского ведущего в адрес президента России Владимира Путина в эфире передачи.
Обновлено в 03:10
Общество
Красноярский ученый объяснил причины нападения медведей
Обновлено в 01:24
Авто
Toyota Camry в июне стала бестселлером бренда в России
Обновлено вчера в 05:20
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Политика
Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов
Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье
Россиянок с тяжелыми заболеваниями экстренно эвакуировали из Турции
Двух российских туристок экстренно доставили из Турции в Россию в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
Наука
Создана первая портативная камера, которая видит поляризованный свет
У чувствительных к поляризации камер, которые используют сегодня, есть большой минус: они очень громоздки.
Обновлено 06 июля в 10:07
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49