Футбол

Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»Soccer.ru вчера в 12:41

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн принял решение самостоятельно выкупить свой контракт у клуба за 120 миллионов евро, сообщает издание AS.
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Гризманн не появился в расположении «Атлетико»

News.ru02:44

В «Атлетико» подтвердили, что Гризманн не явился в расположение команды в установленный срок

Матч ТВвчера в 21:07

⚔Гризманн воюет с «Атлетико», новый эпизод сериала о Погба, «Спартаку» интересен сын Хаджи. Трансферный дайджест Sports.ru

Sports.ruвчера в 16:40

Гризманн не приехал на базу «Атлетико» для старта предсезонной подготовки

Sport24.ruвчера в 15:38

«Атлетико» открыл дисциплинарное дело против Гризманна

Евро-футбол.рувчера в 16:16

«Спартак» ждет ответа Хаджи, Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»

Спорт-Экспрессвчера в 17:15

Гризманн не прибыл в расположение «Атлетико» для старта подготовки к сезону

Чемпионатвчера в 14:57
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Политика

Сотрудники «Рустави-2» увольняются после оскорбления Путина

Ранее генеральный директор телекомпании "Рустави-2" извинился за инцидент с бранью журналиста Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:32
Политика

В Латвии состоится инаугурация нового президента республики

Обновлено вчера в 17:02
Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений

Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца

Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 03:25
Космос

Москвичи с 10 по 29 июля смогут наблюдать МКС в вечернем небе

Обновлено в 03:54
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в строительстве телемоста с Россией

Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о недопустимости телемоста, который "построил" бывший президент страны Петр Порошенко, между украинской и российской сторонами.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Поклонники перестали узнавать звезду «Универа» Виталия Гогунского

Обновлено вчера в 07:50
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Общество

Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта

Мегаполисы сравнивались по четырем показателям — доступности жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровню благоустройства города, развитию транспортной системы и обеспеченности коммерческой недвижимостью.
Обновлено в 02:24
Здоровье

Минздрав и Минтруд утвердили положение о паллиативной помощи

Основные положения о помощи неизлечимым пациентам утвердили сразу два ведомтсва: Минздрав и Минтруд.
Обновлено в 01:57
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено 06 июля в 13:47
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Происшествия

В Приморье ребенок лишился пальца из-за травмы в игровой зоне ТЦ

Двухлетнему ребенку в городе Уссурийск Приморского края ампутировали палец, который он травмировал в игровой комнате торгового центра, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Приморскому краю.
Обновлено в 01:39
Кино

Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Армия и оружие

Узбекистан купит у России истребители

Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 02:38
Культура

В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине

Грузинские пользователи соцсетей резко отреагировали на оскорбления телеведущего Георгия Габунии в адрес Владимира Путина, пишет Sputnik Грузия.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Мэр Тбилиси отреагировал на мат журналиста в адрес Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на нецензурную ругать грузинского ведущего в адрес президента России Владимира Путина в эфире передачи.
Обновлено в 03:10
Общество

Красноярский ученый объяснил причины нападения медведей

Обновлено в 01:24
Авто

Toyota Camry в июне стала бестселлером бренда в России

Обновлено вчера в 05:20
Общество

СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Политика

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Энергетика

Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году

По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье

Россиянок с тяжелыми заболеваниями экстренно эвакуировали из Турции

Двух российских туристок экстренно доставили из Турции в Россию в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
Наука

Создана первая портативная камера, которая видит поляризованный свет

У чувствительных к поляризации камер, которые используют сегодня, есть большой минус: они очень громоздки.
Обновлено 06 июля в 10:07
Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации

Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержали из-за попадания молнии

Обновлено в 03:51
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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