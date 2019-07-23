Французский полузащитник «Барселоны» Антуан Гризманн выйдет на поле в стартовом составе в матче с «Челси». Об этом сообщается на сайте клуба.

Гризманн сыграет в основном составе «Барселоны» против «Челси»

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