Футбол
Гризманн сыграет в основном составе «Барселоны» против «Челси»REGNUM 07:28
Французский полузащитник «Барселоны» Антуан Гризманн выйдет на поле в стартовом составе в матче с «Челси». Об этом сообщается на сайте клуба.
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