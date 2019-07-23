Тренерский штаб каталонской «Барселоны» огласил состав команды на товарищеский матч против лондонского «Челси». В воротах сыграет Марк-Андре Тер Штеген, в защитной линии выйдут Серхи Роберто, Жерар Пике, Самюэль Умтити и Жорди Альба.

Гризманн выйдет в основе «Барселоны» против «Челси»

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