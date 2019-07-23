Футбол

Гризманн выйдет в основе «Барселоны» против «Челси»Нева Спорт 05:37

Тренерский штаб каталонской «Барселоны» огласил состав команды на товарищеский матч против лондонского «Челси». В воротах сыграет Марк-Андре Тер Штеген, в защитной линии выйдут Серхи Роберто, Жерар Пике, Самюэль Умтити и Жорди Альба.
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Гризманн выйдет в стартовом составе «Барселоны» в матче против «Челси»

Sport24.ru05:26

«Барселона» — «Челси». Прогноз (к. 2.20) и ставки на футбольный товарищеский матч 23 июля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 06:05

«Барселона» - «Челси»: составы команд. Гризманн дебютирует, Пулишич - впервые в «старте»

Спорт-Экспресс05:55

Гризманн попал в стартовый состав «Барселоны» на матч с «Челси», де Йонг остался в запасе

Матч ТВ05:37

Гризманн — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Челси»

Чемпионат06:02

Товарищеские матчи. «Барселона» против «Челси». Гризманн в старте

Sports.ru01:47

Гризманн выйдет в основе «Барселоны» против «Челси»

Нева Спорт05:37
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Пожар в детском лагере в Хабаровском крае ликвидировали

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Происшествия

Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку

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Путин поручил учесть мнение жителей при строительстве полигона Шиес

Российский лидер Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнения жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твёрдых коммунальных отходов.
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Политика

Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде

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Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
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Росстат назвал зарплату большинства россиян

Ранее сообщалось, что в апреле, например, средняя зарплата в России составила около 48 тысяч рублей, что вдвое больше модального уровня.
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Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
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Политика

В России может появиться единый поставщик телеконтента в интернете

Роскомнадзор должен будет выбрать единого поставщика сроком на пять лет, от которого другие сетевые площадки смогут получить унифицированный контент с запретом вносить в него любые изменения.
Обновлено в 06:29
Политика

Полный блэкаут произошел в Венесуэле

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером 22 июля в нескольких районах Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы.
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Происшествия

В Петербурге погибли два пассажира такси, влетевшего в тягач

В Петербурге автомобиль такси врезался в грузовик: два пассажира погибли, один пострадал.
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ЕСПЧ присудил главе «Комитета против пыток» тысячу евро за незаконное задержание на митинге в 2007 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил компенсацию руководителю «Комитета против пыток» (КПП) Игорю Каляпину за незаконное задержание на «Марше несогласных» в 2007 году.
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Футбол

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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
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Энергетика

В России вводят мораторий на господдержку нефтяных месторождений

Как отмечается, глава государства поручил правительству ввести мораторий новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений.
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие

Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики.
Обновлено вчера в 20:12
Футбол

Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни

Обновлено в 02:48
Происшествия

Троим курсантам ФСИН вынесли приговор за попытку убить однокурсницу

Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.
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В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом

Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
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В американском подразделении Huawei сократили более 70% сотрудников

В американском подразделении китайской компании Huawei начались масштабные увольнения, передает Reuters со ссылкой на сведения, полученные от уволенных сотрудников.
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Армия и оружие

США передадут Украине два пограничных катера

Добавим, что береговая охрана США в конце сентября 2018 года передала Украине списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island «для борьбы с российским флотом в Черном и Азовском морях».
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
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Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем

Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.
Обновлено вчера в 09:02
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Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
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Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

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В Роскачестве назвали лучшие профессиональные фотоаппараты

Роскачество назвало лучшие профессиональные и любительские фотоаппараты.
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В новом фильме Ридли Скотта сыграют Мэтт Дэймон и Бен Аффлек

В новой ленте Ридли Скотта «Последняя дуэль» главные роли исполнят американские актеры Мэтт Дэймон («Отступники») и Бен Аффлек («Расплата»).
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Парковочные места хотят сузить в России

Парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до 2 м и сделать короче до 5,5 м.
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Общество

В России ужесточили правила провоза багажа

В России принято решение ужесточить правила провоза багажа через государственную границу.
Обновлено 21 июля в 23:53
Политика

Ополченцы Дагестана получат статус ветеранов боевых действий

Статус ветеранов боевых действий получат принимавшие участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Дагестана в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории республики.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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