Футбол
Гризманн выйдет в основе «Барселоны» против «Челси»Нева Спорт 05:37
Тренерский штаб каталонской «Барселоны» огласил состав команды на товарищеский матч против лондонского «Челси». В воротах сыграет Марк-Андре Тер Штеген, в защитной линии выйдут Серхи Роберто, Жерар Пике, Самюэль Умтити и Жорди Альба.
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«Барселона» — «Челси». Прогноз (к. 2.20) и ставки на футбольный товарищеский матч 23 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 06:05
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