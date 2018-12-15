Футбол

Гризманн возглавил список лучших иностранных бомбардиров «Атлетико»
Soccer.ru
15:35

Вальядолид — Атлетико
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Хосе Соррилья»
Оскар Плано
23′
26′
Никола Калинич
Тони Вилья
27′
Кико
45′
45′+1′
Антуан Гризманн
Фернандо Калеро
57′
60′
Филипе Луис
Томас Парти
Сауль Ньигес
63′
69′
Никола Калинич
Витоло
75′
Анхель Корреа
Желсон Мартинш
Тони Вилья
Леонардо Суарес
75′
78′
Коке
80′
Антуан Гризманн
Оскар Плано
Даниэле Верде
84′
Мичел Эрреро
Борха Фернандес
86′
Рубен Алькарас
90′+1′
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн возглавил список лучших иностранных бомбардиров клуба в чемпионате Испании. Гризманн отметился дублем в недавнем матче 16-го тура Примеры против «Вальядолида».
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Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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