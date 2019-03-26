Футбол
Гризманн устал от трансферных слухов: «Каждый год одно и то же»Sport.ru 08:59
Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн не стал комментировать трансферные слухи. Французский футболист заявил, что каждый год его отправляют в ту или иную команду.
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