Футбол

Гризманн устал от разговоров о своём будущемЕвро-футбол.ру 09:32

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн прокомментировал информацию о возможном уходе в другой клуб.
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Антуан Гризманн: «Я уже устал от трансферных слухов. Каждый год одно и то же»

Матч ТВ09:32

Гризманн — о трансферных слухах: немного устал от этого, каждый год одно и то же

Чемпионат08:33

Гризманн высказался о возможном уходе из «Атлетико»

ProstoProSport08:21

Антуан Гризманн: Устал от разговоров о моем будущем

Советский спорт07:41

Гризманн: «Я уже устал от разговоров об уходе из „Атлетико“. Каждый год одно и то же»

Sport24.ru07:31

Гризманн о слухах об уходе из «Атлетико»: «Я уже привык к этому и сыт по горло. Каждый год одно и то же»

Sports.ru09:44

Гризманн устал от трансферных слухов: «Каждый год одно и то же»

Sport.ru08:59
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
Армия и оружие

Таиланд и Индонезия отказались закупать российские «Варшавянки»

Таиланд и Индонезия приняли решение пока не покупать российские дизель- электрические подлодки проекта 636 "Варшавянка", заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов на выставке LIMA 2019 в Малайзии.
Обновлено в 10:59
Происшествия

В Калмыкии подрались сотрудники СК и МВД

В Элисте проводится проверка после сообщений о массовой драке между сотрудниками СК и МВД.
Обновлено в 01:24
Спорт

Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров

Обновлено в 08:23
Политика

В МИД призвали США прекратить травить Венесуэлу санкциями

США следует прекратить "травить народ Венесуэлы санкциями", а не рассуждать о "вмешательстве враждебных держав" в Западном полушарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи

В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Экономика

Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Арашукова отправят на психиатрическую экспертизу

Арестованному по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе проведут комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 08:55
Здоровье

Московские врачи спасли ногу ребенку со злокачественной опухолью

Врачи Морозовской детской клинической больницы в Москве спасли ногу 12-летнему мальчику из Севастополя с саркомой Юинга, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В Самаре под асфальт провалился автомобиль

В центре Самары во дворе дома по улице Молодогвардейской, 94 под асфальт провалился легковой автомобиль.
Обновлено в 06:30
Экономика

На расселение граждан из аварийного жилья потратят 431 млрд рублей

В течение шести лет (2019-2024) правительство направит 431 млрд рублей на расселение россиян из аварийного жилья.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции

Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Обвинение попросило 21 год колонии для экс-главы Коми Гайзера

Обновлено в 10:30
Политика

США расширили санкции против Ирана

Минфин США расширил санкционный список против Ирана, добавив в него девять физических лиц и 14 организаций.
Обновлено в 09:51
Футбол

Юношеская сборная России вышла на Евро-2019 U17

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019 U17, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Разоблачивший Чикатило следователь раскрыл подробности поимки маньяка

Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Политика

МВД предложило лишать наркозависимых права управления автомобилем

Министерство внутренних дел России предложило не допускать наркозависимых людей до работы на опасных производствах, а также лишать их права управления транспортными средствами, заявил заместитель главы МВД Игорь Зубов, выступая на заседании комитета по безопасности Совета федерации.
Обновлено в 09:11
Политика

Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»

Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено в 07:39
Экономика

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк

Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 10:49
Культура

Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры

Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил премии за 2018 год молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 08:56
Наука

Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки»

Румынские энтузиасты инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу занялись разработкой летательного аппарата нового класса — «летающей тарелки», способной на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет.
Обновлено в 03:33
Футбол

Сборной Украины грозят два технических поражения

Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Петербурге завели дело после гибели мальчика, провалившегося под лед

Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика, провалившегося под лед Невы в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального СК.
Обновлено в 06:56
Общество

В Москве символический рубильник в Зарядье даст старт «Часу Земли»

Символический рубильник, сделанный из 200-килограммового железобетонного параллелепипеда, даст старт акции "Час Земли" в Москве, рубильник украсил стрит-арт-художник Покрас Лампас, сообщил директор по коммуникациям WWF России Юрий Сочнев.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Космос

Астрономы наблюдали рождение урагана на Нептуне

Еще в 1989 году космический зонд Voyager 2 наблюдал на Нептуне Большое темное пятно — ураган, двигавшийся со сверхзвуковой скоростью (2400 км/ч) и размерами сравнимый со всей Землей (13 тысяч километров в длину).
Обновлено в 02:29
Религия

В РПЦ предрекли Россию без русских

Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.
Обновлено в 06:04
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Авто

«АвтоВАЗ» модернизирует свой внедорожник Lada 4х4

Российский автогигант в скором времени запустит в продажу модернизированную версию своего внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 12:59
Культура

В «Симпсонах» спародировали Pussy Riot

Обновлено в 09:07
Общество

Росстат назвал регионы с самой высокой напряженностью на рынке труда

Самый высокий уровень напряженности на рынке труда, по данным за 2018 год, зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике и Тыве.
Обновлено в 07:58
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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