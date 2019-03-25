Гризманн устал от разговоров о своём будущемЕвро-футбол.ру 09:32

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн прокомментировал информацию о возможном уходе в другой клуб.

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