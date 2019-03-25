Футбол
Гризманн устал от разговоров о своём будущемЕвро-футбол.ру 09:32
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн прокомментировал информацию о возможном уходе в другой клуб.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
Армия и оружие
Таиланд и Индонезия отказались закупать российские «Варшавянки»
Таиланд и Индонезия приняли решение пока не покупать российские дизель- электрические подлодки проекта 636 "Варшавянка", заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов на выставке LIMA 2019 в Малайзии.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Калмыкии подрались сотрудники СК и МВД
В Элисте проводится проверка после сообщений о массовой драке между сотрудниками СК и МВД.
Обновлено в 01:24
Спорт
Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров
Обновлено в 08:23
Политика
В МИД призвали США прекратить травить Венесуэлу санкциями
США следует прекратить "травить народ Венесуэлы санкциями", а не рассуждать о "вмешательстве враждебных держав" в Западном полушарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Арашукова отправят на психиатрическую экспертизу
Арестованному по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе проведут комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Московские врачи спасли ногу ребенку со злокачественной опухолью
Врачи Морозовской детской клинической больницы в Москве спасли ногу 12-летнему мальчику из Севастополя с саркомой Юинга, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Самаре под асфальт провалился автомобиль
В центре Самары во дворе дома по улице Молодогвардейской, 94 под асфальт провалился легковой автомобиль.
Обновлено в 06:30
Экономика
На расселение граждан из аварийного жилья потратят 431 млрд рублей
В течение шести лет (2019-2024) правительство направит 431 млрд рублей на расселение россиян из аварийного жилья.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции
Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
Обновлено в 10:08
Политика
США расширили санкции против Ирана
Минфин США расширил санкционный список против Ирана, добавив в него девять физических лиц и 14 организаций.
Обновлено в 09:51
Футбол
Юношеская сборная России вышла на Евро-2019 U17
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019 U17, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Разоблачивший Чикатило следователь раскрыл подробности поимки маньяка
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Политика
МВД предложило лишать наркозависимых права управления автомобилем
Министерство внутренних дел России предложило не допускать наркозависимых людей до работы на опасных производствах, а также лишать их права управления транспортными средствами, заявил заместитель главы МВД Игорь Зубов, выступая на заседании комитета по безопасности Совета федерации.
Обновлено в 09:11
Политика
Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено в 07:39
Экономика
ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 10:49
Культура
Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры
Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил премии за 2018 год молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 08:56
Наука
Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки»
Румынские энтузиасты инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу занялись разработкой летательного аппарата нового класса — «летающей тарелки», способной на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет.
Обновлено в 03:33
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Петербурге завели дело после гибели мальчика, провалившегося под лед
Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика, провалившегося под лед Невы в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального СК.
Обновлено в 06:56
Общество
В Москве символический рубильник в Зарядье даст старт «Часу Земли»
Символический рубильник, сделанный из 200-килограммового железобетонного параллелепипеда, даст старт акции "Час Земли" в Москве, рубильник украсил стрит-арт-художник Покрас Лампас, сообщил директор по коммуникациям WWF России Юрий Сочнев.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57
Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Космос
Астрономы наблюдали рождение урагана на Нептуне
Еще в 1989 году космический зонд Voyager 2 наблюдал на Нептуне Большое темное пятно — ураган, двигавшийся со сверхзвуковой скоростью (2400 км/ч) и размерами сравнимый со всей Землей (13 тысяч километров в длину).
Обновлено в 02:29
Религия
В РПЦ предрекли Россию без русских
Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.
Обновлено в 06:04
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Авто
«АвтоВАЗ» модернизирует свой внедорожник Lada 4х4
Российский автогигант в скором времени запустит в продажу модернизированную версию своего внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 12:59
Культура
В «Симпсонах» спародировали Pussy Riot
Обновлено в 09:07
Общество
Росстат назвал регионы с самой высокой напряженностью на рынке труда
Самый высокий уровень напряженности на рынке труда, по данным за 2018 год, зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике и Тыве.
Обновлено в 07:58