Футбол
Гризманн устал от разговоров о своём будущемЕвро-футбол.ру 09:32
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн прокомментировал информацию о возможном уходе в другой клуб.
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Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
Обновлено в 12:40
Политика
ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем Россия
Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций, заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
Обновлено в 09:18
Происшествия
СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 12:08
Экономика
Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк
Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».
Обновлено в 04:19
Происшествия
Арашуков заявил в суде, что за показания против него заплатили 65 млн
Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.
Обновлено в 10:01
Политика
Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину
Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Подольский суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Авто
Ford остановит производство во Всеволожске, а затем закроет завод
Сообщается также о том, что с 1 апреля завод уйдет на простой как минимум на неделю, а затем возобновит работу в формате четырёхдневной рабочей недели.
Обновлено в 09:29
Политика
В администрации Порошенко потеряли секретный документ
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
Обновлено в 06:23
Культура
Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства
Обновлено вчера в 06:01
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Наука
Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки»
Румынские энтузиасты инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу занялись разработкой летательного аппарата нового класса — «летающей тарелки», способной на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет.
Обновлено в 03:33
Политика
Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
Европейский парламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей
Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей Следственный комитет России (СКР) по Тюменской области направил в прокуратуру уголовное дело членов банды, похищавших предпринимателей.
Обновлено в 11:21
Музыка
Сергей Шнуров объяснил, почему решил закрыть «Ленинград»
Обновлено в 09:51
Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия
Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия Совсем скоро артистка отметит юбилей.
Обновлено в 06:47
Экономика
Медведев поручил решить вопрос о наказаниях за съемку в кинотеатрах
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры проработать вопрос о введении административной ответственности за пиратскую съемку транслируемых в кинотеатрах фильмов (камкординг).
Обновлено в 08:48
Происшествия
На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
Обновлено вчера в 14:51
Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Апшеронском районе обрушился пешеходный мост через реку Хадажка
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Апшеронском районе в марте 2018 года отремонтировали два моста через реку Хадажка на хуторе Травалев.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии
Прокурор попросил Замоскворецкий суд Москвы приговорить экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 21 году колонии строгого режима.
Обновлено в 10:53
Культура
Эрмитаж попал в топ-10 самых посещаемых музеев мира
Издание The Art Newspaper составило список самых посещаемых музеев в мире.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР
Украинские силовики готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:20
Космос
У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр
У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 09:08
Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
В 2001 году Россия и Венесуэла заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские специалисты могут присутствовать в южноамериканской стране, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Обновлено в 12:35
Общество
В Калининграде епископ РПЦ пожаловался властям на фигурки домовых
Епископ Калининградский и Балтийский Серафим написал письмо на имя главы области Антона Алиханова, где выразил обеспокоенность тем фактом, что исторический Медовый мост и здание Музея янтаря в Калининграде с 2018 года украшены фигурками домовых, или "хомлинов".
Обновлено в 11:52