Футбол

Гризманн стал лучшим иностранным бомбардиром в истории «Атлетико»
Sport24.ru
13:38

Вальядолид — Атлетико
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Хосе Соррилья»
Оскар Плано
23′
26′
Никола Калинич
Тони Вилья
27′
Кико
45′
45′+1′
Антуан Гризманн
Фернандо Калеро
57′
60′
Филипе Луис
Томас Парти
Сауль Ньигес
63′
69′
Никола Калинич
Витоло
75′
Анхель Корреа
Желсон Мартинш
Тони Вилья
Леонардо Суарес
75′
78′
Коке
80′
Антуан Гризманн
Оскар Плано
Даниэле Верде
84′
Мичел Эрреро
Борха Фернандес
86′
Рубен Алькарас
90′+1′
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отметился дублем в матче против "Вальядолида" (3:2) Как сообщает Opta Sports, французский форвард забил 82-й и 83-й голы в карьере за мадридский клуб и вышел на первое место среди всех иностранцев в списке лучших бомбардиров в истории команды.
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Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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