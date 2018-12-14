Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отметился дублем в матче против "Вальядолида" (3:2) Как сообщает Opta Sports, французский форвард забил 82-й и 83-й голы в карьере за мадридский клуб и вышел на первое место среди всех иностранцев в списке лучших бомбардиров в истории команды.

Гризманн стал лучшим иностранным бомбардиром в истории «Атлетико»

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