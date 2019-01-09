Футбол

Гризманн стал лучшим игроком Примеры в декабре
Спорт-Экспресс
13:12

Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн был признан лучшим футболистом чемпионата Испании в декабре. В прошлом месяце Гризманн сыграл четыре встречи в составе столичного клуба, в которых забил четыре мяча и один раз ассистировал своим партнерам.
Спорт-Экспресс13:12

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Гризманн стал лучшим игроком Примеры в декабре

Спорт-Экспресс13:12

Гризманн признан лучшим футболистом Примеры в декабре

Чемпионат12:59

Гризманн - лучший игрок Ла Лиги в декабре

Soccer.ru08:53

Гризманн стал лучшим игроком чемпионата Испании в декабре

Sportbox.RU10:14

Гризманн признан лучшим игроком чемпионата Испании в декабре

Sport24.ru09:24

Гризманн стал лучшим игроком чемпионата Испании в декабре

Матч ТВ10:14

Гризманн – лучший игрок Ла Лиги в декабре

Sports.ru09:13
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Антуан Гризманн
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Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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