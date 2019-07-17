Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Шоу-бизнес Харламов высмеял роман Брэдли Купера и Леди Гаги в Instagram Ufhbr Харламов высмеял роман Леди Гаги и Брэдли Купера и выложил видео на свою страницу в соцсети Instagram.

Армия и оружие Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами» Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.

Экономика МВФ ухудшил оценку роста российского ВВП Ранее, в мае, фонд сообщил, что "в последние три года рост ВВП [России] составлял в среднем 1,4% и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году".

Происшествия Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.

Происшествия Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.

Политика Лавров оценил перспективы отношений РФ и США В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Финансы Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей.

Армия и оружие Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.

Происшествия Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.

Происшествия В Прикамье из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с паводком введен на территории Юрлинского района Пермского края, 17 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Финансы Назван самый плохой день для рубля Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.

Экономика Банк «Санкт-Петербург» выдаст «Группе ЛСР» кредиты на 10,5 млрд рублей Банк "Санкт-Петербург" и "Группа ЛСР" заключили три генеральных кредитных соглашения, в соответствии с которыми банк выделит в общей сложности 10,5 млрд рублей на финансирование текущей деятельности предприятий группы.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Шоу-бизнес Тарзан в красных микроплавках продемонстрировал загар Ждать не заставил и Сергей, показавшись следом в микроплавках.

Наука Разработано недорогое устройство для неинвазивного лечения рака груди Разработчики подчёркивают, что зачастую лечение разных видов рака стоит больших денег, но эффект от терапии не всегда соответствует потраченным на неё деньгам.

Политика Лавров развенчал миф о китайской угрозе Глава министерства иностранных дел России заявил о том, что все разговоры о якобы существующей угрозе территориальной целостности страны со стороны Китая являются ни чем иным, как чистой воды мифом.

Здоровье Крупные клиники дадут практические навыки молодым осетинским врачам Молодые североосетинские врачи будут проходить дополнительное обучение в крупных клиниках России, - сообщает сайт главы и правительства республики.