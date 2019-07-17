Футбол
Гризманн сравнил Месси с Леброном ДжеймсомProstoProSport 01:50
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о капитане каталонцев Лионеле Месси.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:58, Ашберн
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Харламов высмеял роман Брэдли Купера и Леди Гаги в Instagram
Ufhbr Харламов высмеял роман Леди Гаги и Брэдли Купера и выложил видео на свою страницу в соцсети Instagram.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Экономика
МВФ ухудшил оценку роста российского ВВП
Ранее, в мае, фонд сообщил, что "в последние три года рост ВВП [России] составлял в среднем 1,4% и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году".
Обновлено в 04:18
Происшествия
Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области
Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Финансы
Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей
Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено 15 июля в 03:41
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Прикамье из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с паводком введен на территории Юрлинского района Пермского края, 17 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 04:19
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Экономика
Банк «Санкт-Петербург» выдаст «Группе ЛСР» кредиты на 10,5 млрд рублей
Банк "Санкт-Петербург" и "Группа ЛСР" заключили три генеральных кредитных соглашения, в соответствии с которыми банк выделит в общей сложности 10,5 млрд рублей на финансирование текущей деятельности предприятий группы.
Обновлено в 04:37
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Тарзан в красных микроплавках продемонстрировал загар
Ждать не заставил и Сергей, показавшись следом в микроплавках.
Обновлено в 03:21
Кино
Гарри Стайлс может сыграть принца в «Русалочке»
Обновлено в 01:50
Политика
Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:41
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Наука
Разработано недорогое устройство для неинвазивного лечения рака груди
Разработчики подчёркивают, что зачастую лечение разных видов рака стоит больших денег, но эффект от терапии не всегда соответствует потраченным на неё деньгам.
Обновлено вчера в 03:33
Политика
Лавров развенчал миф о китайской угрозе
Глава министерства иностранных дел России заявил о том, что все разговоры о якобы существующей угрозе территориальной целостности страны со стороны Китая являются ни чем иным, как чистой воды мифом.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Крупные клиники дадут практические навыки молодым осетинским врачам
Молодые североосетинские врачи будут проходить дополнительное обучение в крупных клиниках России, - сообщает сайт главы и правительства республики.
Обновлено в 02:28
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.
Обновлено вчера в 12:48