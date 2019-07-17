Футбол
Гризманн сравнил Месси с Леброном ДжеймсомProstoProSport 01:50
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о капитане каталонцев Лионеле Месси.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Политика
Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы
Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Политика
Порошенко не придёт на допрос в ГБР
Адвокат Игорь Головань утверждает, что бывший президент Украины Пётр Порошенко не получал повестки на допрос Государственное бюро расследований и вообще до 21 июля часто находится вне Киева Ранее юрист Андрей Портнов сообщил, что ведомство вызвало политика на допрос 17 июля по делу об отмывании денег при продаже завода "Кузня на Рыбальском".
Обновлено в 03:10
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера
Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер.
Обновлено вчера в 23:31
Транспорт
Платными могут стать почти все дороги в РФ
Ярослав Нилов предположил, что после принятия закона власти полностью перестанут вкладывать деньги в строительство бесплатных дорог.
Обновлено вчера в 10:30
Космос
В Вашингтоне в честь 50-летия высадки на Луну появилась проекция ракеты Saturn V
Посмотреть на Saturn V пришли сотни человек, однако всем, кто не успел сделать это во вторник, еще представится такая возможность - проекция появится на одной из главных достопримечательностей американской столицы еще дважды - вечером 17 и 18 июля.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Общество
Депутаты увеличили штрафы за езду без техосмотра
Штраф за езду без карты техосмотра увеличили депутаты Государственной думы 16 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Засекреченный свидетель дал показания на Шишкана
Засекреченный свидетель рассказал о причастности предполагаемого вора в законе Олега Шишканова к хищениям земель спецназначения в Чеховском районе Подмосковья.
Обновлено в 03:14
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля
В отношениях с родственниками будьте сдержанны, даже если захочется дать волю эмоциям.
Обновлено 14 июля в 00:34
Шоу-бизнес
Русские поддерживают челябинскую модель Ирину Шейк в Instagram у Гаги
Одни требуют вернуть Бредли Купера Ирине Шейк, другие предлагают Гаге исполнить песню Аллегровой «Угонщица», а третьи пользуясь случаем передают приветы, продают свои вещи и даже делятся полезными советами.
Обновлено в 00:45
Общество
Сбой произошел в единой базе российских загсов
Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 09:41
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Гаджеты
DxOMark оценили камеру Lenovo Z6 Pro
Вердикт DxOMark оценили фотовозможности Lenovo Z6 Pro в неплохие 103 балла, тогда как за видео смартфон получил всего лишь 79 баллов.
Обновлено в 02:45
Общество
Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Власти разъяснили ужесточение правил открытия магазинов в жилых домах
В июне вступили в силу изменения в Жилищном кодексе России, которые ужесточают порядок размещения коммерческих объектов в жилых домах.
Обновлено в 01:00
Футбол
Мирзов перейдет из «Ростова» в «Спартак»
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Климкин предложил ООН украинский язык в качестве официального
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что украинский язык можно предложить ООН в качестве официального.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
В Екатеринбурге курьер убил сотрудника супермаркета «Мегамарт»
В Екатеринбурге убит сотрудник магазина Мегамарт на улице Айвазовского, 53.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Замминистра обороны Евкуров проверил подготовку к учениям «Центр-2019»
Недавно назначенный замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в среду проверил в Центральном военном округе подготовку к учениям "Центр-2019".
Обновлено в 03:13
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено вчера в 14:40