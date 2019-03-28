Футбол

Гризманн согласился на понижение зарплаты на €7 млн ради «Барселоны»РБК вчера в 10:15

Антуан Гризманн согласился на понижение зарплаты с €23 млн до €16 млн в год ради перехода в «Барселону» по окончании нынешнего сезона, сообщает El Mundo Deportivo.
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