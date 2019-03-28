Футбол
Гризманн согласился на понижение зарплаты на €7 млн ради «Барселоны»РБК вчера в 10:15
Антуан Гризманн согласился на понижение зарплаты с €23 млн до €16 млн в год ради перехода в «Барселону» по окончании нынешнего сезона, сообщает El Mundo Deportivo.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ротен: информация от надёжного источника — летом Гризманн перейдёт в «Барселону»
Чемпионатвчера в 12:18
Гризманн готов на понижение зарплаты ради «Барселоны» с 23 до 16 млн евро в год
Sports.ruвчера в 08:07
Бывший президент «Барселоны» может надолго сесть в тюрьму. Всё из-за трансфера Неймара
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 07:03
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:56, Ашберн
Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено вчера в 14:00
Кино
Бенедикт Камбербэтч снимется в военной драме «1917»
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города
В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.
Обновлено в 04:43
Политика
Украина наращивает силы на границе с Крымом
Госпогранслужба Украины усиливает контроль на границе с Крымом перед выборами президента.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Тина Канделаки планирует родить третьего ребенка
Известная российская телеведущая Тина Канделаки заявила, что хочет стать мамой в третий раз.
Обновлено вчера в 10:41
Гаджеты
Роскачество составило новый рейтинг лучших смартфонов
Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) провело масштабное исследование смартфонов и составило рейтинг лучших моделей, куда вошли 25 новинок.
Обновлено вчера в 03:57
Религия
Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ
Обновлено в 01:23
Политика
Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса
Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Экономика
Козак объявил о разработке Инвестиционного кодекса России
По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название Инвестиционного кодекса России.
Обновлено в 04:01
Хоккей
«Даллас» обыграл «Эдмонтон», Радулов забросил 26-ю шайбу в сезоне
В составе "Далласа" Александр Радулов стал автором гола. Российский нападающий в 66 матчах набрал 65 (26+39) очков.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на ее похоронах
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой Александр Фролов рассказал, почему пропустил похороны экс-супруги.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Депутаты планируют отрегулировать сферу фудшеринга в Петербурге
Петербургский ЗакС рассматривает возможность подготовки нормативного акта, регулирующего фудшеринг на территории Санкт-Петербурга и установление налоговых льгот для организаций-участников данной деятельности.
Обновлено в 03:48
Политика
Кемеровская область получила новое официальное наименование
Кемеровская область получила новое название: теперь регион официально будет называться «Кемеровская область — Кузбасс».
Обновлено 27 марта в 08:42
Театры
Первый национальный театр получит сцену в Москве
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что первый в России национальный театр получит сцену на проспекте Андропова в Москве.
Обновлено вчера в 10:43
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
Обновлено 27 марта в 05:49
Политика
Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков преподнес российскому коллеге орловского скакуна и собаку местной породы тайган — ее также называют киргизской борзой.
Обновлено вчера в 08:24
Общество
Губернатор Колымы запретил отстреливать северных оленей
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в пятницу во время визита в Северо-Эвенский округ региона заявил о запрете отстрела дикого оленя, сообщает правительство Колымы.
Обновлено в 01:12
Космос
США вывели на орбиту экспериментальный военный спутник связи
Ракета-носитель Electron («Электрон») американской компании Rocket Lab успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник связи.
Обновлено в 03:37
Авто
Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA
Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
Обновлено 27 марта в 10:57
Происшествия
Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок
Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено вчера в 11:46
Технологии
VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов
Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
В США похититель секретов АНБ признал свою вину
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Гарольд Томас Мартин в рамках сделки со следствием признал себя виновным в незаконном перемещении секретной информации, пишет газета Wall Street Journal.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов
На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.
Обновлено в 03:59
Спорт
Доходы СБР в 2019 году составят 128 миллионов рублей
Расходы СБР в этом году составят 116,24 миллиона рублей.
Обновлено в 04:23